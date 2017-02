Baždarević: Kvalifikacije gube smisao, Evropljani neće imati koristi

Svjetska nogometna asocijacija (FIFA) prošlog je mjeseca potvrdila izmjene formata Mundijala, koji je u budućnosti imati 48 učesnika, ali još nije poznato koliko će koji kontinent imati predstavnika, a bh. selektor Mehmed Baždarević nije zadovoljan time.

Predsjednik Evropske nogometne kuće (UEFA) Aleksandar Čeferin tražit će najmanje 16 evropskih ekipa.

Selektor nogometne reprezentacije BiH Mehmed Baždarević ne podržava ideju FIFA-e o povećanju učesnica na Mundijalu.

“Poštujem želju FIFA-e da podigne nivo nogometa u slabije razvijenim sportskim sredinama poput Afrike ili Azije i znam da su im mnogo pomogli na tom planu. Ipak, mislim da povećanje broja reprezentacija na Mundijalu nije nabolji način za to. Kvalifikacije na taj način gube smisao, jer će se većina ekipa plasirati na završni turnir,” istakao je Baždarevič, prenosi “Goal”.

Sa druge strane, smatra, da je jasno da je nogomet evropskih reprezentacija daleko kvalitetniji od najvećeg dijela zemalja trećeg svijeta, tako da se i tom modelu mora naći više mjesta za evropske slekcije, što ponovo vraća stvari tamo gdje su bile.

“Mislim da svjetsko prvenstvo treba biti smotra nogometne elite u punom smislu tih riječi, smotra najboljih u tom trenutku, a to su one koje su prošle kroz kvalifikacije. Za evropske ekipe u principu to neće donijeti velike promjene, bez obzira da li učestvuje 14 zemlja kao na slijedećem prvenstvu u Rusiji, ili 16 kako predlažu iz UEFA-e za 2026. godinu, pošto će evropske selekcije ponovo prolaziti kroz težak proces kvalifikacija, dok će selekcije iz zemalja trećeg svijeta imati daleko lakši posao da izbore učešće na Mundijalu. Povećanje broja učesnika će donijeti masovnost na ovu smotru, ali se kvalitet nogometa sigurno neće podići,” pojasnio je bh. selektor.

Na kraju je objasnio da većina nogometaša koji dolaze na svjetsko prvenstvo, igra izuzetno zahtijvene sezone u najjačim evropskim ligama, često na dva ili tri fronta, plus kvalifikacije, što je u zbiru ogroman broj utakmica u jednoj sezoni.

“Tako potrošeni trebaju otići na Mundijal, a u slučaju da se napravi format po kojem bi se prvenstvo produžilo, bilo bi pogubno za igrače. Donijelo bi im nova opterećenja i pitanje koliko bi mogli da pokažu od svog umijeća. Ipak, vjerujem da u UEFA-i znaju sve to i da neće dozvoiti da se fizika i mentalna opterećenja igrača dodatno povećaju,” zaključio je Baždarević.

Izvor: RTV Slon/ Fena