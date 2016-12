Bh. inovatori vlasnici 282 zlatne medalje od ukupno 1.366 priznanja

Bosanskohercegovački inovatori uživaju veliki ugled na svjetskoj promotivnoj sceni tehničko-tehnološkog stvaralaštva, a članovi Asocijacije inovatora BiH (AIBiH) već godinama na različitim izložbama inovacija osvajaju medalje.

– Prvi put smo predstavili naše inovacije u jesen 1995. godine u Briselu i Nirnbergu, dok su trajali pregovori u Dejtonu. Otada smo izlagali, prosječno, u 10-ak gradova svake godine, što znači na oko 200 izložbi u periodu 1995-2016. – rekao je u razgovoru za Fenu generalni sekretar AIBiH Husein Hujić.

Naglašava da broj izložbi ne treba poistovjetiti s brojem gradova.

– Naprimjer, u Nirnbergu smo, zaključno s ovom godinom, izlagali 21 put, u Parizu, Seulu, Zagrebu, Ženevi po 15-ak puta, itd – podvlači Hujić.

Prisjetivši se “ratnih” uspjeha u Briselu i Nirnbergu, navodi da je tada u Predsjedništvu BiH priređen prijem za inovatore-laureate iz Sarajeva. Ti uspjesi, i članstvo u Svjetskoj Federaciji inovatorskih organizacija (IFIA) tada su ocijenjeni kao nova priznanja države BiH na međunarodnom planu.

Govoreći o broju priznanja u periodu od 1995-2015. godine, Hujić je kazao da su bh. inovatori osvojili ukupno 1.366 priznanja. Osvojili su 282 zlatne medalje, 364 srebrenih te 358 bronzanih medalja, a vlasnici su i 102 specijalne nagrade.

Hujić navodi da je Savez inovatora BiH (Asocijacija od 2003.) primljen u IFIA-u tri-četiri mjeseca po osnivanju 1994. Izvode iz Statuta Saveza na engleskom i francuskom poslani su u IFIA u Ženevi s faksa Predsjedništva BiH.

-Generalna skupštine IFIA održana u Budimpešti već 1998. godine izabrala je predstavnika našeg udruženja u Izvršni komitet IFIA, na dvogodišnji mandat. Nakon toga je još četiri puta biran u IK IFIA, da bi 2010. bio imenovan za direktora IFIA 2012-14., a 2014. za generalnog direktora IFIA. Mandat je produžen do 2018. godine – potcrtao je Hujić.

Dva druga člana AIBiH su potpredsjednici Evropskog udruženja inovatora. BiH je, ističe on, jedina zemlja na svijetu koja ima tri predstavnika u vodećim organima svjetskog inovatorskog pokreta.

Što se tiče priznanja, Hujić izdvaja medalje marokanskog kralja Hasana II, pape Ivana-Pavla II, Svjetske organizacije za intelektalno vlasništvo, Ruske akademije nauka, ministarstava brojnih zemalja…

Asocijacija do danas ima oko 420 članova u 68 gradova BiH, od Kladuše i Dubice do Neuma i Trebinja, od Dinare do Save.

Hujić pojašnjava da se članom Udruženja postaje na vlastiti zahtjev, popunjavanjem pristupnice.

Izvor: RTV Slon / Fena