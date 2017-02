BH Telecom Tuzli darovao najviše: UKC-u najvrjednija donacija

Regionalna direkcija BH Telecoma Tuzla zaslužna je, što je UKC Tuzla dobio najveću donaciju u konkurenciji od čak 32 ustanove, kojim je Uprava BH Telecoma namijenila milion KM za podršku razvoju javnih ustanova u našoj zemlji. Dobar rad tuzlanskog Telecoma obezbjedio je kliničkom centru Tuzla 167.500 KM, koji će biti utrošeni za nabavku nove opreme. Ova donacija u konačnici najbolje oslikava i prepoznatljivi Telecomov slogan Dobre priče nastavljamo, jer činjenica je da bez donacija odgovornih kompanija mnoge priče u našoj zemlji ne bi imale pozitivan kraj.

„ Zahvaljujem se BH Telecomu, kompaniji koja je još jednom pokazala da je društveno odgovorna kompanija, za onaj najosjetljiviji dio stanovništva. S druge strane, novčana sredstva koja smo dobili definitivno nisu mala, vrlo su značajna, a ono na šta ćemo ih mi utrošiti to je opremanje odnosno zanavljanje opreme na klinici za neurologiju gdje smo planirali kupovinu novog EMNG aparata i aparata za bolju i svrsishodniju dijagnostiku multipleskleroze“, kazao je doc.dr. Nešad Hotić, direktor UKC-a Tuzla.

Ovim novcem finansirat će se i kupovina nove opreme na Pedijatrijskoj klinici, što će u mnogome pomoći u pružanju kvalitetnijih usluga pacijentima kliničkog centra Tuzla.

Donacija od 10.000 KM danas je u Tuzli dodjeljena i Zdravstvenom centru Brčko.

„Mi smo, kada smo aplicirali za ovu donaciju napravili projekat, gdje ćemo prostorije naše pedijatrijskog odjeljenja popuniti sadržajima, malo ćemo oplemeniti taj prostor. Nabavit ćemo i nešto od opreme. U svakom slučaju pomoći ćemo našim najmlađim stanovnicima Brčko Distrikta da im boravak u bolnici bude što prijatniji“, kazao je prim.dr. Nihad Šibonjić, generalni direktor JZU Zdravstveni centar Brčko.

BH Telecom je u posljednjih 10 godina posredstvom javnih konkursa donirao oko 13 miliona KM neprofitnim organizacijama u svrhu realizacije brojnih projekata iz oblasti kulture, sporta, socijalne pomoći i humanitarnih aktivnosti. Dobitnici su tako do sada bile na stotine nevladinih organizacija i ustanova raznog tipa. No, nova uprava Telecoma dobro se zamislila i zapitala koji bi to bio najbolji način utrošiti milion KM godišnje i odlučila za novi pristup.

„Dokle god budem na čelu Nadzornog odbora, trudit ću se da svake godine do kraja svog mandata insistirati da se novac troši na ovaj način. Da bude osjetljiv, opipljiv i da direktno utičemo na povećanje kvalitete zdravstvenih ustanova, obrazovnih ili socijalnih ustanova ili udruženja koja direktno brinu o građanima u potrebi jer taj socijalni karakter našeg društva je zanemaren i mi se trudimo da popravimo taj skor“, kazao je Fuad Čibukčić, predsjednik Nadzornog odbora BH Telecoma d.d. Sarajevo.

Osim UKC-a Tuzla i Zdravstvenog centra Brčko, novac su dobile i sve javne kuhinje u Federaciji Bosne i Hercegovine koje svakodnevno građanima obezbjeđuju tople obroke. Pozitivna priča koja nam i ove godine dolazi iz BH Telecoma tako će sigurno osjetiti svi građani naše zemlje, jer BH Telecom uvijek Ide prvi i daje više.

„Ovom prilikom ću se u ime Vlade TK zahvaliti BH Telecomu, zaželjeti da se ova saradnja nastavi i u budućnosti i ja sam ubjeđen da ćemo imati mnogobrojne zajedničke projekte u kojima ćemo dokazati i pokazati društvenu odgovornost i BH Telecoma i nas kao nosilaca izvršne i zakonodavne vlasti na području TK“, kazao je Bahrudin Hadžiefendić, ministar zdravstva TK

Iz BH Telecoma poručuju, da će ostati vodeći telekom operator u Bosni i Hercegovini koji će stalnim razvojem i kvalitetom novih usluga odgovoriti na zahtjeve tržišta, te udovoljiti potrebama korisnika i više od njihovog očekivanja, te im priređivati i lijepa iznenađenja i kada najmanje očekuju.