“Bosanska bajka” u BKC – u Tuzla 27. februara

U Bosanskom kulturnom centru Tuzla će premijerno, 27. februara, biti izvedena predstava “Bosanska bajka”, koju režira Nedim Malkočević. Predstava je namjenski planirana pred obilježavanje Dana nezavisnosti BiH, a namjenjena je učenicima osnovnih škola koji se na jedinstven način mogu upoznati sa ljepotama svoje zemlje i značaju prijateljstva među narodima koji u njoj žive.

Predstava Bosanska bajka namjenjena je djeci osnovnih škola sa namjerom da na jedan bajkovit, edukativan, zabavan i inspirativan način uputi osnovce u bosansku historiju, tradiciju i ljepotu. Jedan od glavnih zadataka predstave jeste i očuvanje bosanskog jezika, njegovanjem njegove vrijednosti i ljepote. Redatelj i scenarist predstave Nedim Malkočević ističe da je ovaj komad namijenjen djeci, ali da ga mogu gledati i odrasli koji ponekad zaboravljaju na sve mogućnosti naše zemlje.

„Sve više postaje da ovu zemlju volimo deklarativno, a praktično ne. Nadam se i želio bi i generalno naša ideja jeste da ta naša najmlađa publika, naša budućnost bude barem tih 50 minuta sretna sa onim što vidi i bude barem tih 50 minuta zadovoljna svojom zemljom i ponosna na svoju zemlju“, izjavio je Nedim Malkočević, redatelj.

Predstava govori o družini, o troje prijatelja, koji nakon otvaranja čarobne knjige ostaju začarani. Kako bi se oslobodili oni moraju pronaći ključ tajne zvane Bosna. Tokom svog putovanja kroz Bosnu i Hercegovinu oni upoznaju vilu s Majevice, pastira sa Vlašića, ribara iz Kaknja, uče o sevdalinci, o bosasnkim rijekama, starim riječima, o stećcima, prvom bosanskom kralju, o bosanskoj hrani, te se bore protiv vještice.

„Po meni možda najvažnije je to što današnja djeca su rođena nakon tehnološke revolucije i oni su odrasli uz vido igrice i uz jako agresivan podražaj čula preko medija takve vrste animacije i ova predstava je nešto što će djeci koja su odrasla sa takvim treningom čula predstaviti teatar kroz jako kvalitetan audio – vizualni doživljaj“, kazao je Feđa Zahirović, glumac.

U ulozi Maje, vile i vještice publici će se predstaviti i mlada glumica Hasiba Mehmedović. Tri prijatelja u predstavi simboliziraju tri naroda u BiH a poruka koju mladi treba da usvoje jeste da je prijateljstvo važnije od svega ostalog i da samo zajedno mogu postići cilj.

„Tri prijatelja koja se uvijek drže zajedno i jedan bez drugog ne funkcionišu tako da sve prepreke na koje nailaze zajedno držeći se uspijevaju da prevaziđu i da riješe taj problem i dođu do postignutog cilja“, izjavila je Mehmedović.

Produkciju ovoj jedinstvenog djela koje će prikazati bogatstvo bosanskohercegovačkih naroda, običaja, tradicije i svu ljepotu koju Bosna i Hercegovina nosi u sebi potpisao je Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona u Tuzli.

„Mi smo ovdje podjelili jednu poruku: A to što mi nazivamo Bosnom nije samo parče zemlje na Balkanu, za mnoge od nas Bosna je ideja, to je vjera da ljudi različitih religija, nacija i kulturnih tradicija mogu živjeti zajedno. Mi želimo to mladim ljudima da usadimo da se vole, da žive zajedno, da rade zajedno, da se obrazuju zajedno i na takav način da brane BiH“, kazao je Edis Bajić, direktor BKC –a TK Tuzla.

Trećeg glumca u predstavi igra Hasan Sušić. Tekstove pjesama napisao je Samir Karić, dok je ulogu kompozitora preuzela Mirela Ibrahimović Mehanović. Tokom predstave smjenjivaće se prizori najljepših historijskih obilježja bh. gradova rijeka i planina u bogatoj scenografiji Harija Ejubovića. Premijera predstave “Bosanska bajka” održat će se 27. februara u Velikoj dvorani Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona Tuzla, a reprizni termin je 28. februar.