Božićna poruka fra Marija Divkovića, gvardijana Franjevačkoga samostana u Tuzli

Poruku povodom Božića, velikog blagdana koji obilježavaju svi kršćani u svijetu danas je uputio fra Mario Divković – gvardijan Franjevačkog samostana sv. Petra i Pavla u Tuzli.

Prenosimo je u cjelosti.

”Prigodom proslave utemeljujućih događaja naše kršćanske vjere, kakav je svakako Božić kojega kršćani čitavoga svijeta ovih dana slave, važno je podsjetiti na neke bitne poruke koje ti događaji sa sobom nose.

U Božiću, svetkovini Isusova učovječenja, kršćani prepoznaju radikalnu novost Božje objave čovjeku i svijetu, a ta radikalna novost tiče se prvotno čovjeka, njegova života, njegovih odnosa i njegove budućnosti u svijetu, koji, nažalost, danas postaje sve više mjesto straha, isključivanja drugoga, svijet zidova i nepovjerenja. Globalni terorizam, ratovi, borba za moć i utjecaj rezulturaju globalnom psihozom straha, mržnje na strance i ljude drugih uvjerenja i religija.

U našemu lokalnom bosansko-hercegovačkome kontekstu ta svjetska potreba zatvaranja i zarobljavanja u male izolirane identitete još je više pojačana uskogrudnim isključivim politikama „nacionalnih interesa i nacionalnih prava“, potpomognutim često političkim religijama i konfesijama. Rezultat je podjednak kao i na globalnoj razini: ističu se, nauštrb iskrenih međuetničkih i međuvjerskih odnosa, izolirani i zatvoreni identiteti naroda, nacije, entiteta, ukratko ideje zemlje i krvi.

I globalno i lokalno k tomu se pridružuje strah od gospodarske nesigurnosti, koji sa sobom u život običnoga čovjeka uvlači sumnju da naš, kakav-takav, kapitalistički poredak ne donosi materijalno blagostanje te da proizvodi još više siromašnih, neobrazovanih i manje vrijednih ljudi u kulturi umnažanja kapitala, „tržišne religije“ i ideologije gospodarskoga rasta. Naš svijet i naša zemlja, koja se guši u vlastitom nedefiniranom ustavnome i gospodarskom ustrojstvu, kao da zaboravljaju da svijet i međuljudski odnosi počivaju na načelima pravednosti, solidarnosti, odgovornosti i ljubavi čovjeka za čovjeka. U svim ovim unutarsvjetskim procesima stradava upravo taj čovjek pojedinac, po kršćanskoj vjeri i antropologiji Božje stvorenje sa dostojanstvom i svojim pravima, koja su iznad svakoga uskogrudnoga političkoga ili ekonomskoga interesa.

Svjesni svih tih strahova i negativnih procesa koji opterećuju svijet i našu zemlju, kršćani u Božiću, Božjemu iskoraku u naše ljudsko postojanje i naše ljudsko tijelo, pronalaze izlaz, pronalaze način kako živjeti svoje konkretne živote s iskrenom nadom da i svijet i naša zemlja mogu biti smisleniji, pravedniji, bolji i iskreniji. Ako je Bog toliko naklonjen čovjeku da postaje sudionik ljudske patnje i radosti do kraja, do same smrti, onda kršćanin i svaki iskreni čovjek može svladati sve te nametnute strahove, isključivosti, mržnju i nepovjerenje. Božić zapravo „ubrizgava“ u čovjeka smisao života u svijetu kojim luta, on razbija nametnute strahove čovjeka od čovjeka, on pronalazi ljudske putove obnove povjerenja među ljudima.

Iz toga razloga kršćani cijeloga svijeta i našega grada Tuzle žele, u radosti i toplini ovih svečanih dana, ustrašenome i poniženom čovjeku podsvijestiti one velike, evanđeoske riječi: „Ne bojte se! Evo, javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod! Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj – Krist, Gospodin“ (Lk 2,10-11).

Tu poruku koja razbija strahove, isključivost i nepovjerenje u našemu svijetu želimo podijeliti sa svima, sa bogatima i siromašnima, s onima koji imaju političku ili religijsku odgovornost u javnome prostoru, s onima koji grade često nepravedne ekonomske strukture, sa svakim čovjekom dobre volje u našemu voljenom gradu, u našoj domovini Bosni i Hercegovini i diljem svijeta.

Franjevci koji u svome naviještanju i djelovanju u Bosni već stoljećima upravo naglašavaju ovu božićnu, otvorenu, minornu, malu i „siromašku“ teologiju Boga, čovjekova suputnika i supatnika, žele da ova poruka oživi u konkretnosti naših ljudskih susretanja, u pravednijoj i odgovornijoj politici, u solidarnoj ekonomiji i ljudski obilježenom pravu te u boljem životu sve naše braće i sestara u ovoj lijepoj zemlji.

Svim kršćanima našega grada, naše zemlje i cijeloga svijeta ovom porukom nade želim čestit Božić, a svakome čovjeku i svima, tako bogato različitim ljudima našega grada i domovine, želim svako dobro, Božji blagoslov i sreću u novoj 2017. godini”, kaže se u čestitki koju je uputio fra Mario Divković – gvardijan Franjevačkog samostana sv. Petra i Pavla u Tuzli.