Detalji ubistva u Živinicama: Almin Alić osumnjičen za četiri krivična djela, ubistvo, oštećenje tuđe stvari…

Sinoć iza ponoći u ugostiteljskom objektu na području općine Živinice ubijen je 38- godišnji Halil Avdibašić koji je tu radio kao zaštitar. Osumnjičeni za ubistvo je 26-godišnji Almin Alić iz Banovića koji je Avdibašiću zadao nekoliko udaraca nožem u području grudnog koša. Od nanesenih povreda, Avdibašić je preminuo na putu do Doma zdravlja Živinice. Osim za krivično djelo ubistvo, 26-godišnjak iz Banovića se tereti i za napad na drugog zaštitara koji je pokušao spriječiti ubistvo, ali i za napad na službenika MUP-a TK.

“Nakon što se budu sanirale povrede on će biti lišen slobode. Bit će kriminalistički obrađen, to će raditi Sektor krim policije MUP-a TK, bit će predat uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu ovom Tužilaštvu. Tužilac je izdao naredbe za obdukcije tijela preminulog, izdata je naredba za nalaz krvi i urina od osumnjičenog, isto tako za tjelesne preglede tri povrijeđena u ovim događajima kao i neke druge istražne radnje i vještačenja kako bi se utvrdile sve okolnosti vezane za krvična djela. On je osumnjičen za krivično djelo ubistvo, teške tjelesne povrede, oštećenje tuđe stvari, i napad na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti, radi se o četiri krivična djela.”, kazao je Admir Arnautović, stručni savjetnik za Odnose s javnošću u Tužilaštvu TK .