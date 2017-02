Direkcija regionalnih cesta TK: Od taksi prilikom registracije automobila naplaćeno 1,2 miliona KM

U toku prošle godine Direkcija regionalnih cesta TK krenula je aktivno u rješavanje slučajeva nelegalnih priključaka na saobraćajnice u TK. Uz podršku saobraćajne inspekcije do danas je na ovaj način prikupljeno 220.000 KM. Takođe, Direkcija se prošle godine aktivirala i po pitanju naplate taksi prilikom registracije motornih vozila. Ako uzmemo u obzir činjenicu da u Tuzlanskom kantonu 123.000 vozila ima registraciju, evidentno je da se radi o značajnim sredstvima koja pripadaju Direkciji, ali im se do sada gubio trag. Tako je u posljednjih šest mjeseci, po prvi put, uplata ovih sredstava postala transparentna.

„Isto tako 1.256.000 KM smo naplatili od taksi prilikom registracije motornih vozila, što se na neki način do sada gubilo. I to nije kraj naše akcije. Mi smo spremni u narednom periodu da stavimo pod maksimalnu kontrolu kada su u pitanju takse prilikom registracije motornih vozila i mislim da će tu u narednom periodu ići jedan rapidan rast. Ovo nije kraj ubiranja prihoda, mi krećemo u nove aktivnosti u narednom periodu i ta akcija će otprilike trajati do 7. mjeseca ove godine“, tvrdi Agan Delibajrić, direktor Direkcije regionalnih cesta TK.

Iz Direkcije poručuju da će i ubuduće pratiti svaku uplatu prilikom registracije motornog vozila od svakog pravnog i fizičkog lica i o tome redovno izvještavati MUP TK, ukoliko primijete nepravilnosti u uplatama.