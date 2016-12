Direkcija regionalnih cesta TK: Uskoro će svi nelegalni priključci biti naplaćeni

Ceste u Tuzlanskom kantonu kojima upravlja Direkcija regionalnih cesta TK u lošem su stanju, a prema procjenama potrebno je uložiti najmanje 50 miliona KM da bi se rehabilitovale postojeće, bez izgradnje ijednog metra nove saobraćajnice. Radovi na terenu vrše se usklađenom dinamikom, a ona ovisi od priliva sredstava. Ove godine rekonstruisano je 9.000 metara cesta što je 90 posto od ukupnih planiranih radova, a utrošeno je 4,75 miliona KM. Sanirano je i osam klizišta u vrijednosti od 981 hiljadu KM, i moglo bi se reći da su skoro sva sredstva s kojima direkcija godišnje raspolaže za ulaganja utrošena. Ovim tempom poručuju iz Direkcije ni za 20 godina jugoslovenski putevi u TK neće se moći presvući novim asfaltom. No, naredne godine situacija bi se trebala znatno primijeniti.

”Podatkom MUP-a smo dobili da 123 hiljade motornih vozila ima registrovanih, ali nam se prihodi negdje gube. Mi ćemo u narednom periodu zasigurno to staviti pod kontrolu, jer preko IDDEA-e smo već u toku da dobijemo pristup stranici MUP-a TK da ćemo u narednom periodu platiti svaku uplatu od svakog pravnog i fizičkog lica i redovno ćemo izvještavati MUP ukoliko bude nekih nepravilnosti u uplatama”, kaže Agan Delibajrić, direktor Direkcije regionalnih cesta TK.

Takođe, u posljednjih godinu dana krenulo se aktivno u rješavanje nelegalnih priključaka na saobraćajnice u TK, koji će u narednom periodu biti značajan izvor prihoda Direkciji. Danas je saobraćajnoj inspekciji predato 120 predmeta u kojima pravna lica nemaju saglasnost Direkcije za izlazak na saobraćajnicu.

”Ako vam kažem da smo samo na jednom dijelu Općine Živinice zabilježili 120 nelegalnih priključaka, to je Međaš – Živinice i Živinice – Svatovac. Onda vam to govor kakvo je stanje na drugim općinama. Pa mi možemo oficijelno govoriti da je to 500.000 do 600.000 maraka na godišnjem nivou”, navodi on.

U cilju povećanja prihoda Direkcije regionalnih cesta TK pokrenute su aktivnosti na osposobljavanju vage za motorna vozila koja će krenuti sa radom početkom naredne godine.

Programom razvoja planirano je ida se u narednoj godini uloži oko 5 miliona, što je za milion više nego ove godine, a već 2018. godine 12 miliona maraka za rekonstrukciju cesta u TK.

”Mi mislimo da sa tim novcem, koji treba da dođe možemo se zadužiti oko 30 miliona KM, i Direkcija u tom pravcu i ide, a ta sredstva bi upravo obezbijedila ratu kredita. Iz nelegalnih priključaka, iz vage i iz naplata te takse koju mi treba da stavimo pod kontrolu”, ističe Delibajrić.

Novina u radu Direkcije od ove godine jeste i formiranje eksterne komisije za kvalitetu radova i kontrolu izvođača na terenu, čiji je zadatak kontrolisanje debljine tampona i asfalta kojim se pokrivaju saobraćajnice, a što se vrlo često dovodi u pitanje u javnosti.