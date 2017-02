Do kada će građani Tuzle biti bez ulične rasvjete!?

Na više lokacija u Tuzli javna rasvjeta nije u funkciji, zbog čega građani pojedinih ulica i djelova grada svoje nezadovoljstvo izražavaju na sve moguće načine, pa čak i putem društvenih mreža u kojima kritikuju rad čelnika Gradske uprave.

Sa prvim mrakom dio južne saobraćajnice od zgrade Higijene do Doma penzionera u Tuzli, potom Aleja Alije Izetbegovića, pješačko-biciklistička staza od Slavinovića do bloka C na Sjenjaku, dio Rudarske ulice do raskrsnice kod Studentskog doma i mnogi drugi dijelovi Tuzle pretvaraju se u zonu sumraka i mjesta nesigurna za šetnju i prolaz uopšte.

Kako su istakli u Službi za komunalne poslove i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla riječ je problem koji se svake godine ponavlja zbog tenderske procedure i izbora izvođača radova za usluge održavanja javne rasvjete na području Tuzle, te da se nadaju da će do kraja ovog mjeseca, tenderska procedura biti završena, a ugovor zaključen sa izvođačem radova, nakon čega će se krenuti u sanaciju svih evidentiranih kvarova.

“I zaista to predstavlja Službi veliki problem. To se prenosi na teren i naravno predstavlja problem za građane. Ja ovom prilikom mogu samo zamolit građane za strpljenje, dok se procedure završe, mi ćemo pristupit i u značajno povećanom intenzitetu, nastojati ćemo da ove nastale kvarove u što kraćem roku i saniramo,” kazao je Kemal Kurević, šefa Službe za komunalne poslove i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla.

Sve lokacije koje posljednjih dana nisu osvjetljene zbog kvarova nastalih na sistemu ulične rasvjete su evidentirani i proslijeđeni Službi za komunalne poslove koja će u saradnji sa Elektrodistribucijom Tuzla i sanirati kvarove.

“Imamo situacija, gdje imamo jednu kompletnu liniju, odnosno jedno mjerno područje i mi pokušavamo u ovim danima da interventno kroz saradnju sa predstavnicima Elektrodistribucije da ove tačke koje su trenutno, da ih tako nazovem “najvidljivije” u gradu, da ih saniramo i da prebrodimo ovih 15 dana koliko ćemo trebati da sačekamo do potpisivanja ugovora kako bi taj problem bude znatno manji,” kazao je Kurević.

Kako se ove stvari ne bi događale u budućnosti i kako građani Tuzle ne bi bili taoci firmi koje se putem tendera nadmeću za poslove održavanja u gradu, na jednoj od narednih sjednica Gradskog vijeća Tuzla biće inicirano da se nadležnosti održavanja ulične rasvjete prebace na jedno od javnih preduzeća koje bi od naredne godine u potpunosti preuzelo održavanje ove komunalne infrastrukture.