Dugoročna vremenska prognoza – Prva polovina januara u debelom minusu

U prvoj polovini januara očekuju nas nestabilno vrijeme sa izrazito niskim tepmeraturama koje će se kretati od -10 do -5 stepeni Celzijusa, nakon čega će uslijediti blaga stabilizacija temperature sa pozitivnim vrijednostima. Veće količine snijega možemo očekivi između 13. i 18. januara.

Nestabilne vremenska prilike očekuju nas u narednih 15 dana. Od 4. januara do kraja prognoziranog perioda 20. januara na prostoru cijele Bosne i Hercegovine očekuju se padavine. Snijeg u Bosni, a u Hercegovini kiša.

„Odlike vremenskih prilika u narednom periodu su dosta niske temperature, kako jutarnje, tako i maksimalne dnevne na šta treba obratiti posebnu pažnju. Veće količine padavina očekuju se u periodu od 14. do 19. januara širom naše zemlje. Jutarnje temperature od 4. do 11. januara u Bosni se očekuju od -5 do -10, a u Hercegovini od -5 do -1 stepen, dok će dnevne u Bosni biti od -10 do -5, a u Hercegovini od -1 do 4 stepena Celzijusa,“ kazao je Bakir Krajinović, stručni saradnik u Sektoru primijenjene meteorologije Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Prema podacima dobijenim iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda i na širem području Tuzlanskog kantona očekuju se znatno niže temperature zraka. Porast temperature možemo očekivati između 12 i 20. januara, kada će se dnevne temperature kretati i do 6 stepeni Celzijusa.

„Na širem području TK očekivane temperature u istom periodu kretat će se od -11 do -6, a dnevne od -7 do -2 stepena. Nešto toplije vrijeme ali sa temperaturama prikaldnim godišnjem dobu prognoziraju se od 12 do 20 januara. U ovom periodu jutarnje temperature kretat će se od -5 do 0, a dnevne od 0 do 6 stepeni Celzijusa,“ istakao je Krajinović.

Veče količine padavina u Bosni i Hercegovni možemo očekivati u periodu između 13 i 18. janauar na postorima centralne i jugzapadne Bosne. Prognozirana visina snježnog prekrivača u tom periodu iznosit će oko 10 centimetara, a na planinama i do 15.