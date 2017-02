Elektronske cigarete sigurnije po zdravlje od klasičnih

Konzumacija elektronskih cigareta mnogo je sigurnija po zdravlje od pušenja klasičnih duhanskih cigareta, pokazuju rezultati studije o razinama opasnosti i kancerogenih tvari u organizmu objavljene u Velikoj Britaniji.

Istraživači su utvrdili da su pojedinci, koji su prešli s konzumacije klasičnih cigareta na e-cigarete ili na zamjenske nikotinske terapije (NRT), poput žvakaćih guma ili flastera, u razdoblju od najmanje šest mjeseci imali znatno niže razine toksina u slini i urinu od onih koji su nastavili pušiti klasične cigarete.

“Naša studija se naslanja na postojeće dokaze o tome da su elektronske cigarete i zamjenske nikotinske terapije daleko sigurnije od klasičnih cigareta, i upućuje na postojanje vrlo niskog rizika od njihove dugotrajne upotrebe”, kaže Lion Shahab, specijalist epidemiologije i javnog zdravstva na University Collegeu u Londonu koji je vodio istraživanje.

Prema podacima Euromonitor Internationala, tržište elektronskih cigareta, koje zagrijavaju nikotin i začinjenu tekućinu u paru, u godinu dana je poraslo za osam milijardi dolara, što je trostruko više od NRT proizvoda. Međutim, one su i dalje značajno podređene tržištu klasičnih cigareta, čija vrijednost doseže oko 700 milijardi dolara, javlja Hina.

Mnogi stručnjaci u zdravstvu smatraju kako su e-cigarete ili nikotinski flasteri niže rizična alternativa klasičnom pušenju te potencijalno glavno sredstvo u borbi za javno zdravlje. No, neki dovode u pitanje njihovu dugoročnu sigurnost te brinu da bi mogle djelovati tek kao ‘predah’ od uzimanja klasičnih cigareta. Američka uprava za javno zdravstvo u prosincu je pozvala zakonodavce da nametnu cijene i porezne politike koje bi obeshrabrile njihovo korištenje. Istraživanje objavljeno u ponedjeljak u časopisu Annals of Internal Medicine je analiziralo uzorke sline i urina od dugotrajnih korisnika e-cigareta i NRT proizvoda, kao i korisnika klasičnih cigareta, usporedivši razine ključnih kemikalija pronađenih u njihovim tijelima, prenosi Hina.

Utvrđeno je da pušači koji su se u potpunosti prebacili na elektronske cigarete i NRT proizvode imaju značajno niže razine toksičnih kemikalija i kancerogenih tvari u odnosu na ljude koji su nastavili pušiti duhanske cigarete. Kod onih koji koriste e-cigarete ili NRT proizvode, ali nisu u potpunosti prestali pušiti duhan, nije utvrđen isti pad razine toksina. To naglašava potrebu potpunog prekida klasičnog pušenja kako bi se postigle dugoročne zdravstvene koristi od odvikavanja od duhana, tvrde istraživači. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) ističe kako je duhan najveći svjetski uzročnik smrti kojeg je moguće prevenirati, a ako se postojeći trendovi nastave, do kraja stoljeća broj umrlih u 100 godina bi mogao doseći milijardu. Trenutno, duhanski dim godišnje ubije oko šest milijuna ljudi.

Kevin Fenton iz vladine agencije za javno zdravstvo Velike Britanije kaže kako istraživanja daju jasnu poruku pušačima.

“Prebacivanje na e-cigarete može značajno smanjiti štetu za pušače, uz znatno smanjenje izlaganja karcinogenima i toksinima. Rezultati također jasno pokazuju da je korist jedino ostvariva ako ljudi u potpunosti prestanu pušiti duhanske proizvode”, ističe Fenton.

“Najbolja stvar koju pušač može učiniti za sebe i za ljude koji ga okružuju jest odmah prestati pušiti, u potpunosti i zauvijek”, zaključuje.

Izvor: RV SLON/FENA