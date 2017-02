/FOTO/ Studentima Žurnalistike iz Tuzle priznanje za najbolju komunikaciju sa ciljanom skupinom

Grupa studenata Odsjeka za žurnalistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli koja je zajedno sa studentima Ekonomskog fakulteta Brčko činila jedan od sedam timova u takmičenju za najbolju promotivnu kampanju, osvojila je „Special recognition for the best direct-to-audience communication“ (Specijalno priznanje za najbolju komunikaciju sa ciljanom skupinom).

Studenti tuzlanske Žurnalistike Azra Delmanović, Azra Husarić, Tahir Žustra i Nejra Agić su kroz svoju kampanju pod nazivom „Moja država, diploma i plata“ imali priliku primijeniti sve naučeno iz oblasti odnosa s javnostima, istraživanja javnog mnijenja i komunikacije, dok su studenti Edin Bečić, Stefan Trninić i Kenan Kladnjaković doprinijeli istoj iz domena ekonomije. Tokom takmičenja savjetodavnu podršku je pružao dr.sc. Mirza Mehmedović, viši asistent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli koji je ujedno bio i mentor Zelenog tima.

Za najbolju promotivnu kampanju proglašena je ideja „SelfUP“ studenata sa ekonomskih fakulteta Univerziteta Bihać i Banja Luka, dok su ih u stopu pratili upravo studenti iz Tuzle i Brčkog. Kako su istakli, razočarenju nema mjesta. „Iako smo bili jako blizu pobjede, ipak nismo razočarani. Najviše nas raduje činjenica da smo od strane stručnog žirija dobili sve pohvale za onu oblast koju i izučavamo na našem fakultetu, a to je samo po sebi pobjeda.“ – kazala je Azra Delmanović, studentica Žurnalistike iz Tuzle.

1 of 5

Takmičenje koje je započelo Media Boot kampom na Jahorini, još u novembru 2016. godine, tri mjeseca poslije završeno je posebnim televizijskim događajem na kojem su proglašeni i pobjednici. A „pobjednici su svi“, barem kako je istakao Lars-Gunnar Wigemark, ambasador Delegacije Evropske unije u našoj zemlji pod čijim se pokroviteljstvom i organizovalo cijelo takmičenje. „Mladi su snaga Bosne i Hercegovine i raduje nas činjenica da su upravo mladi, na kojima ostaje svijet, pokazali interesovanje i jaku volju za rad na svojim kampanjama kojima su promovisali ono što će uistinu doprinijeti boljem bh. prosperitetu.“ – između ostalog je poručio gospodin Wigemark.

Takmičenje „EU for You“ koje je organizovala Kancelarija visokog predstavnika Evropske unije u BiH okupilo je 56 studenata sa javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini kojima je pružena šansa da kreiraju i implementiraju promotivne kampanje za stavke Reformske agende koje se tiču mladih.

„Zaista je poseban osjećaj predstavljati nešto u šta ste uložili mnogo truda, zbog čega ste dobili ogromnu podršku fakulteta i profesora i zbog čega ste svom odsjeku donijeli jedno ovakvo priznanje. Ovo nije priznanje samo za članove Zelenog tima. Ovo je priznanje za sve profesore i asistente tuzlanskog Odsjeka za žurnalistiku i Ekonomskog fakulteta Brčko koji su nas dovoljno osnažili i naučili da se možemo bez problema uhvatiti u koštac sa ovakvim izazovima. A osmisliti, detaljno isplanirati i implementirati jednu promotivnu kampanju, uistinu je bio veliki izazov.“ – kazao je Tahir Žustra, kapiten Zelenog tima, inače student tuzlanske Žurnalistike.

Nešto ranije, Zeleni tim je u sklopu svoje kampanje organizovao dvije motivirajuće konferencije pod nazivom „Pažnja! Mladi govore“ namijenjene srednjoškolcima i studentima koji su imali priliku poslušati priče vršnjaka koji su do 25. godine uspjeli uz formalno, obrazovati se i neformalno, te to pretvoriti u poslovne prilike. Među gostima konferencija su bili delegacije Univerziteta u Tuzli, profesori Filozofskog fakulteta Tuzla i Ekonomskog fakulteta Brčko, predstavnici biznis sektora Tuzlanskog kantona i Brčko distrikta, predstavnici vlasti, kao i skoro pet stotina mladih ljudi koji su se odazvali pozivima organizatora.