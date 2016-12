/FOTO/ UO FK Sloboda: Ozbiljno računamo na djecu Slobode, uskoro izgradnja tribine na stadionu Tušanj!

Na inicijativu UO FK Sloboda organizovan je sastanak sa pet igrača iz juniorskog pogona (Amar Beganović, Muhamed Muratović, Dino Hodžić, Aldin Ahmetović, Nermin Hajdarević) FK Sloboda kao i trojicom najtalentovanijih kadeta (Kenin Devedžić, Haris Kotarević i Eldin Omerović). Sastanku su prisustvovali i njihovi roditelji koje je predsjednik kluba Senad Mujkanović upoznao sa budućim planovima.

“Želimo ozbiljno da računamo na našu djecu, na igrače iz Slobodine škole fudbala. Cilj nam je da Sloboda bude respektabilan tim koje će se svake sezone boriti za sami vrh a dobar dio te ekipe moraju sačinjavati fudbaleri koji su ponikli na Tušnju. Dosta talentovanih igrača raznorazne agencije i menadžeri odveli su u neke druge klubove bez da su ikada dobili šansu da zaigraju za prvi tim Slobode mi to više nećemo dozvoljavati. Evo i ovdje među nama ima par momaka koji imaju već potpisane ugovore sa nekim agencijama to neće nikome dobro donijeti. Kompletan FK Sloboda sa svim svojim pogonima mora biti jedna velika i složna porodica i samo tako se može ići naprijed” – kazao je predsjednik UO FK Sloboda Senad Mujkanović. Mujkanović je dodao i to da Sloboda u narednom periodu ima dosta velikih planova koje planira da realizira.

Član UO FK Sloboda Mensur Alić je istakao kako sada Slobodu vodi ozbiljan tim poslovnih ljudi koji imaju za cilj da Sloboda što prije postane klub otvoren za sve talentovane mlade igrače iz čitavog regiona.

“Prvi tim Slobode za vas neće više biti nemoguća misija, međutim budite svjesni da je to težak put sa puno rada i odricanja. Imamo sreću da na mjestu šefa struke imamo Vladu Jagodića trenera koji posebnu pažnju poklanja radu sa mladim fudbalerima i već neke od vas vidimo kako slavite titulu Slobode za tri godine kada budemo obilježavali 100-tu godišnjicu postojanja” – kazao je Alić.

Trener FK Sloboda Vlado Jagodić je tokom razgovora istakao kako nije jedan od onih koji će čelnim ljudima u klubu samo predati spisak sa listom želja fudbalera koje želi imati u timu. “Ja sam trener koji uvijek želi iza sebe ostaviti nešto izgrađeno, uvijek sam posebnu pažnju davao mladim igračima ali to vi morate znati cijeniti i na kraju krajeva pametno iskoristiti. Želim vam poručiti da na vas najozbiljnije računamo a neke možda već i pozovemo na naredne pripreme” – naglasio je Jagodić.

Sastanku Upravnog odbora sa igračima i njihovim roditeljima prisustvovao je i predsjednik Skupštine FK Sloboda Kemal Kurević koji je kazao kako će ubrzo krenuti gradnja istočne tribine na stadionu i kako je Grad Tuzla čvrsto uz Slobodu.