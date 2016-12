Građani odabrali: UKC Tuzla je vodeća zdravstvena ustanova u BiH

Ljekari i zdravstveni radnici UKC-a Tuzla rade punim entuzijazmom, izuzetnom spretnošću, ali još uvijek se ne mogu pohvaliti zavidnim uslovima za rad. Zbog toga će i u narednoj godini cilj menadžmenta, osnivača i Upravnog odbora vodeće zdravstvene ustanove u BiH biti poboljšanje uslova za rad. Sve navedeno stremi ka samo jednom cilju, apsolutnim zadovoljstvom pacijenata koji su UKC Tuzla proglasili kao najbolju zdravstvenu ustanovu. Pohvala zlata vrijedna, jer je došla upravo od građana Federacije, RS-a i Brčko distrikta. Smanjena su dugovanja UKC-a akumulirana u prethodnim godinama.

„Hoću da kažem da smo zaista uspjeli ono što je bilo u ovoj teškoj godini gotovo nemoguće, Nemamo novih zaduženja, smanjili smo stari dug i uradili smo mnogo na zanavljanju kadra i opreme i ušli smo u nabavku opreme, ali nismo uspjeli tender ispoštovat zbog pravnih procedura, obaranja tendera itd. Ali to nije ni do menadžmenta, ni do nas ni do Vlade nego do jednostavno do komplikovanih procedura o javnim nabavkama.“, kazala je Munevera Bećarević, predsjednica Upravnog odbora UKC-a Tuzla .

Iako se ne mogu pohvaliti odličnom opremom, zajedničkim naporima menadžmenta i Vlade TK, prvi koraci i na tom polju su napravljeni. Realizacija projekta energetske efikasnosti, uređanja vanjskih i unutrašnjih prostorija klinika, opreacionih sala samo je dio onoga što je obilježilo uspješnu 2016. godinu u Kliničkom centru. Počela je i nabavka nove opreme koja će olakšati kako rad zdravstvenih radnika, tako i unaprijediti pružanje usluga građanima, odnosno pacijentima. Ovo je prva nabavka opreme nakon rata za nabavku angiomašina, inkubatora za Ginekološko-akušersku kliniku, a novi laparaskopski aparati bit će nabavljeni za mnoge klinike koje djeluju u UKC-u Tuzla. Oprema je vrijedna sedam miliona KM, a učešće Vlade kantona 3,3 miliona KM.

„Što smo trebali uraditi u 2016. a nismo uradili je plan za 2017., a nismo stigli iz objektivnih ili subjektivnih razloga. S druge strane imamo i planove za uvođenje novih procedura i projekata koji će nam obezbijediti povoljniju finansijsku situaciju i bolji standard naših uposlenika i bolje uslove za liječenje naših pacijenata“., dodao je Nešad Hotić, direktor UKC-a Tuzla.

U mnogim klinikama u 2016. uvedene su nove procedure, napredak u svakoj od njih je više nego očigledan. Klinika za hirurgiju je trenutno jedina ustanova u Bosni i Hercegovini koja se bavi barijatrijskom hirurgijom patološke debljine. Od ukupno urađenih 17 operativnih zahvata iz oblasti barijatrije u 2016. godine je urađeno 11. U toku 2016. godine JZU UKC Tuzla je bio organizator 25 stručnih događaja sa više od 10.000 domaćih i međunarodnih učesnika.

Za januar je planirano otvaranje operativnog bloka Klinike za dječije bolesti, a u povodu 8. marta, Dana žena, planirano je otvaranje Centra za dojku UKC Tuzla. Plan je i realizacija Projekta energetske efikasnosti na objektu Klinike za dječije bolesti koji bi doprinjeo značajnoj uštedi u potrošnji energije. Medijima su dodjeljene zahvalnice za blagovremeno i objektivno informisanje javnosti o radu UKC Tuzla.