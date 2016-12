Gradonačelnik Tuzle i premijer Federacije Bosne i Hercegovine razgovarali o otvorenim pitanjima

Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović i premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić, sa saradnicima, sastali su se danas u Gradskoj upravi. Tokom ovoga susreta razgovarano je o različitim otvorenim pitanjima i problemima s kojim se suočava grad Tuzla i iznalaženju rješenja, u kojima, u okviru svojih ovlaštenja, može pomoći Vlada Federacije BiH.

„Danas smo imali jedan radni i veoma plodan sastanak. Ja sam ponovio našu brigu, hoće li biti građen Blok 7 i dobio sam zadovoljavajući odgovor, da ide ta velika investicija ovdje. Važna nam je zbog smanjenja aerozagađena i zaposlenja rudara, gdje smo bili potpuno saglasni. Zanimala me i sudbina Y kraka. Lijepo je bilo čuti da se dio koridora 5C Tuzla-Žepče planira graditi, što će da nas primakne glavnome gradu BiH, a ostali dio ostaje u planu, na drugu stranu, na sjever, na Savu, Tuzla-Brčko-Orašje. Razgovarali smo i o povećanju broja zaposlenih. Predali smo premijeru i inicijativu o donošenju zakona o prenosu vlasništva nad napuštenim rudnicima, lokalnim zajednicama. Tu mislimo na Lipnicu, Bukinje i na Mramor. Pretvorivši taj prostor u poslovnu zonu, tu možemo zaposliti najmanje 2 hiljade ljudi. Predali smo premijeru i taj zakon. Zatim smo govorili o jednoj prepreci za investiranje, a to je federalni zakon o građevinskom zemljištu. Govorili smo i o zakonu o javnom privatnom partnerstvu, o budućnosti zakona koji bi u budućnosti trebao biti bolji od ovoga. Imali smo inicijativu za izmještanje željezničke stanice Tuzla, na prostor Bosanske poljane, jer ovdje nema putničke željezničke stanice. Pravi nam probleme i ugrožava živote, što bi nama bilo jako važno za razvoj zapadnoga dijela grada. Jučer sam održao sastanak sa svim načelnicima opština TK, prenio sam kolegama da ću se danas sastati sa premijerom FBiH, i meni je drago da se Vlada FBiH odlučila razgovarati sa gradonačelnicima i načelnicima FBiH, sa nama koji primijenjujemo zakone, koje predlaže Vlada FBiH a donosi Parlament FBiH. Mislim da smo imali jedan veoma koristan sastanak. Neke od ovih inicijativa koje sam spomenuo, ja sam premijeru već predao, a neke inicijative o kojima smo se usaglasili, s naše strane slijede“, izjavio je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.

Nakon sastanka pristunim medijima obratio se i premijer Vlade Federacije BiH Fadil Novalić, izrazivši zadovoljstvo današnjim sastankom u Tuzli.

„Želio bih da iskažem zadovoljstvo što se nalazim u posjeti gradu Tuzli i njenom gradonačelniku, kojeg izuzetno cijenim i želio bih da objasnim način na koji smo došli na ideju da na ovaj novi način sarađujemo. Naime, mi smo na pola puta našeg mandata i proveli smo određene reforme, koje daju rezultate. A te su reforme, moramo biti realni, uvedene odozgo prema dole. Mi bismo sada želili, na određeni način promijeniti strategiju, da vidimo šta je to što odozdo može doći prema gore, na tom reformskom putu. I nismo slučajno krenuli od TK i grada Tuzle. Mi smo inače sjedište Vlade FBiH, u Sarajevu i Sarajevo može da nas koristi svaki dan, ali prva sljedeća težišna tačka u Federaciji BiH je svakako TK i grad Tuzla. Mi smo zato došli i razgovarali o posve konkretnim stvarima. Ja sam čovjek koji dolazi iz realnog sektora i volim da imamo realne razgovore. Gradonačelnik je pripremio veoma stručnu ekipu, strukturirane prijedloge, mi smo imali sve odgovore i dogovorili smo šta da radimo na ovim temama koje su ponuđene. Ono što sam ja danas tražio od gradonačelnika Tuzle jeste da nam se na ovom reformskom putu pomogne. Nema nikakve dvojbe da je Vlada FBiH odlučna da radi reforme, ali ona to ne može raditi sama. Zato smo danas krenuli od najvećeg kantona i najvećeg grada nakon Sarajeva, ja bih rekao i najuticajnijeg, i bili smo zasita zapanjeni koliko smo dobrih prijedloga čuli danas čuli ovdje i mi ćemo to svakako uzeti u obzir. Sa ovom praksom ćemo nastaviti. Ja ću biti dostupan Gradu Tuzla i gradonačelniku kad god je to potrebno“, izjavio je nakon sastanka premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić.