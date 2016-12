Grad Tuzla: Novo kreditno zaduženje u 2017. godini?

Vijećnici Gradskog vijeća Tuzla usvojili su jednoglasno Nacrt budžeta za 2017. godinu kao i prateće akte koji bi trebali definisati javnu potrošnju Grada Tuzla u 2017. godini. Budžet grada iznosi oko 48,5 miliona KM od čega su oko tri miliona KM neiskorištenih sredstava od kreditnog zaduženja iz prethodne godine. Od ukupnog iznosa najviše je planirano za infrastrukturu, rekonstrukcije i novu izgradnju za što je planirano oko 16 miliona ili 32 posto ukupnih sredstava. U odnosu na prethodnu godinu povećana su sredstva za socijalno ugrožene osobe na području grada Tuzla, kao i za nova zapošljavanja i samozapošljavanja koja će najvjerovatnije biti implementirana kroz Službu za razvoj i podutzetništvo.

“Socijalna davanja su znatno povećana iz razloga što se planira gradnja socijalnih stanova. Grad Tuzla je ušao u veliki projekat, u kojem grad dobija značajno. Grad izdvaja milion u dvije budžetske godine a zauzvrat dobija 200 stanova vrijednosti 12 miliona KM. Mislim da je ovo jedan dobar projekat.”, tvrdi Suada Isaković, šefica Službe za budžet i finansije Grada Tuzla.

Uvodi se i projekat tuđe njege i pomoći koji sufinansira Grad Tuzla. Izdvajanja za aktivne mjere zapošljavanja povećana su za više od 800 hiljada KM u odnosu na prethodnu godinu.

Iako grad Tuzla nije iskoristio određenu kvotu zaduženosti Isakovićka tvrdi da najverovatnije, novog kreditnog zaduženja neće biti. Iako su vijećnici jednoglasno usvojili Nacrt budžeta kao određeni pravni okvir, prilikom diskusije naglasili su da će tokom javne rasprave priložiti amandmane za koje se nadaju da će biti usvojeni.

Mensur Alić, predsjednik Kluba vijećnika Tuzlanske alternative u Gradskom vijeću Tuzla

“Ja nisam imao neke primjedbe suštinski, samo sam predložio zaključak u kojem treba kada je u pitanju pozicija od 300 hiljada KM plus 150 na poduzetništvu što je namijenjeno za zapošljavanje ili pomoć privrednicima da se tu ubaci klauzula da odatle ide subvencija kamata preduzeća koja budu otvarala nove fabrike na području grada Tuzla ili u novoj poslovnoj zoni.”, kazao je Mensur Alić, predsjednik Kluba vijećnika Tuzlanske alternative u Gradskom vijeću Tuzla.

” Mi smo podržali Nacrt budžeta, jednostavno neka se nastavi procedura vezano za Budžet za 2017. U januaru očekujemo Prijedlog i tada ćemo u formi amandmana intervenisati na tekst budžeta.”, dodao je Sabahudin Imamović, predsjednik Kluba vijećnica SDA u gradskom vijeću Tuzla.

„Kao i do sad mi smo podržali to, ali u ovih 25 dana mi ćemo amandmanski djelovati u onim pitanjima gdje mislimo da budžet nije obuhvatio one kategorije koje je trebao da obuhvati i tamo gdje su umanjena sredstva a gdje se pkazalo kao efikasno ranije.”, istakao je Elvir Kasumović, predsjednik Kluba vijećnika SBB-a u Gradskom vijeću Tuzla.

Netrpeljivosti među Klubovima koji čine novo Gradsko vijeće Tuzla na današnjoj sjednici nije bilo.

“S tim Budžetom koji nije veliki i koji je mnogo manji od gradovi koji su poput Tuzle, ali naše je da se prilagodimo onome što smo čuli danas od vijećnica a sve u interesu građana. Ono što bi ja istakao, osjetio sam je to bio jedan afirmativan nastup vijećnika.” , kazao je Aleksandar Vujadinović, predsjedavajući Gradskog vijeća Tuzla.