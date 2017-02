Imamović: Poslovni objekti i veliki stambeni objekti moraju se priključiti na grijanje

Tuzla je najzagađeniji grad u BiH i jedan od najzagađenijih gradova u Evropi. Prema parametrima kvaliteta zraka mjerenim na mjernim stanicama BKC, Skver i Bukinje zrak je u januaru i prvoj polovini februara bio najzagađeniji u naselju Irac gdje su satni podaci na mjernoj stanici kod BKC – a dostizali maksimalnu koncentraciju sumoprdioksida veću od 1700 mikrograma po metru kubnom.

„Prosječna zabilježena vrijednost sumpordioksida iznosi 251,5 mikrograma po metru kubnom. U odnsou na ovu vrijednost prosječna vrijednost na Skveru u januaru je niža za 9%, a u Bukinju u odnosu na BKC je niža za 39%“., kazala je Mirela Uljić, šefica Odjeljenja za izgradnju u Službi za komunalne poslove Grada Tuzla.

Od 2003. do danas u širenje toplinske mreže Grad je uložio oko 30 miliona KM kada je broj korisnika bio 14 000 dok danas on iznosi 23 200. Mreža daljinskog grijanja sa 76 km proširena je na 170km. Grijanje je uvedeno i u UKC Tuzla koji je u vrijeme korištenja kotlovnice bio jedan od najvećih zagađivača. Gradonačlenik Tuzle Jasmin Imamović tvrdi da su stvoreni uslovi da se na grijanje mogu priključiti svi, ali da uprskos tome čak i u užem centru grada postoji desetine poslovnih objekata koji nisu spojeni na sistem daljinskog grijanja. Zbog toga je gradonačelnik podnio inicijativu za izmjenu zakona o komunalnoj djelatnosti.

„Ne može neko dimiti i trovati sve oko sebe, a postoje uslovi da se priključi na centralno grijanje, dakle morat će se priključiti, to tražimo izmjenom. Kao što se mora priključiti na vodu gradsku, da se mora priključiti i na centralno grijanje kako ne bi ugrožavao zdravlje ljudi! Svaki poslovni objekat i veći stambeni objekti sa više kvadrata“., dodao je Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle.

Prema riječima Imamovića inovacija u pilot projektu Kula je omogućila da se individualni stambeni objekti priključe na sitem daljinskog grijanja po znatno povoljnijim uslovima.

„Podstanica zavisno od toga koliki je stambeni objekat košta negdje oko 2,5 hiljade maraka i još morate platiti cijev do šahta. Dakle, bitno je taj priključak pojeftinio tako da vam je to cijena niža nego kad sebi uvodite grijanje putem peći i kotlovnice na pelet“., istakao je Imamović.

Imamović ističe da je bitno naglasiti da se podstanice kupuju na slobodnom tržištu, te da i njihove prozvođače ovom prilikom pozvaju da sklope ugovore sa bankama kako bi kupovina podstanica bila moguća na rate i da bi se što više stanovnika, što prije priključilo na primarni vod. Iz Budžeta Grada će u 2017. godini tri miliona KM ,minimalno, biti uloženo u gradnju primarne mreže, a uslovi za građane svih mjesnih zajednica će biti isti bez obzira na udaljenost od gradske jezgre, tvrdi Imamović.

Grad Tuzla zahtjevat će od Kantonalne vlade i promjenu plana interventnih mjera u smislu da se one primjenjuju svaki put kad neka mjerna stanica pokazuje enormno zagađenje, a ne nakon dva dana konstantne zagađenosti kao što je to do sada bio slučaj. Od Ministarva okoliša traži se postavljanje još jedne mjerne stanica za istočni dio grada, kako bi se stekao uvid u zagađenost u naseljima poput Slavinovića ili Soline, odnosno i za sva druga neselja.