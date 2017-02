Iz Udruženja „25. maj 95. Kapija“ poručuju: Nemaju oni potrebe obnavljat zločin koji je već dva puta presuđen!

Odbrana generala Vojske Republike Srpske Novaka Đukića zatražit će od Suda BiH obnovu postupka u slučaju ”Tuzlanska kapija” zbog novih dokaza do kojih je došla, najavio je Đukićev advokat Milorad Ivošević. Ivošević je istakao da odbrana posjeduje dokaze i činjenice utvrđene vještačenjima stručnjaka iz bivše Jugoslavije, kao i sa prostora zemalja NATO-a. Podsjećamo, Sud BiH osudio je Đukića na 20 godina zatvora proglasivši ga krivim da je, kao komandant Taktičke grupe ”Ozren” Vojske Republike Srpske, u maju 1995. godine naredio artiljerijskom vodu da iz topova granatira Tuzlu.

„Tuzlansku Kapiju obnavljaju svake godine najmanje dva puta, što iz Beograda, Banjaluke i ne znam više odakle. Nemaju oni potrebe obnavljat zločin koji je dva puta presuđen. Ukoliko naša država dozvoli tako nešto, onda je naša država izdala svoj narod. Novak Đukić je imao pošteno suđenje i on je osuđen za zločin na tuzlanskoj Kapiji i ne treba niko iz ove države i niko nema pravo, bio on predsjednik države ili predsjednik Vlade, nema pravo da tu našu satisfakciju gazi nogama,“ kazao je Edin Hurić, predsjednik Udruženja „25. maj 95. Kapija“.

A, Udruženje „25.maj 95. Kapija“ danas je uručilo nagrade za najbolje literalne i likovne radove izrađene u okviru manifestacije „Uvedimo Kapiju u škole – Kapija u srcima djece“ koja za cilj ima uvrštavanje zločina koji se dogodio na tuzlanskoj Kapiji u maju 1995.godine u historijske udžbenike učenika osnovnih i srednjih škola.

„Ubistvo tuzlanske mladosti neće biti zaboravljeno, iz razloga kao što vidite da djeca već danas pišu i crtaju o Kapiji. Ministarstvo obrazovanja, kako državnog tako i ova podministarstva ne dozvoljavaju da se ratni zločini iz perioda 92.-95. uvedu u u školske udžbenike. Ovo je jedini način da mi nešto dobro uradimo da djeca vide i saznaju o onome što se dogodilo u tom periodu. Mi bi voljeli da se svi ratni zločini na teritoriji BiH proprate ovakvim manifestacijama, a naš je prevashodni cilj da se on uvede u školske udžbenike. Nije bitno da li je to nad Srbinom, Hrvatom, Muslimanom itd., gdje god je bio ratni zločin, a koji je pravosnažno osuđen on treba da se nađe u školskim udžbenicima. To je velika bruka i sramota ove države jer oni ne daju djeci da uče svoju istoriju,“ zaključio je Hurić.