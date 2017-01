Izgledi vremena za naredne dane

U nedjelju malo do umjereno oblačno i hladno sa mrazom. Tokom dana porast oblačnosti u Krajini može uvjetovati slab snijeg. Jutarnja temperatura od -20 do -13, na planinama i visoravnima do -24, a najviša dnevna od -12 do -6 stepeni Celzijusa.

U ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U zapadanim i sjeverozapadnim područjima Bosne povremeno sa slabim snijegom. Poslije podne, slab snijeg se očekuje i u centralnim djelovima. Jutarnja temperatura od -13 do -6, na planinama i visoravnima do -17, a najviša dnevna od -7 do -1 stepen Celzijusa.

U utorak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u centralnim područjima moguće je i provijavanje slabog snijega. Jutarnja temperatura od -13 do -6, na planinama i visoravnima do -17, a najviša dnevna od -7 do -1 stepen Celzijusa, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.