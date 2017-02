Izgledi vremena za naredne dane

U četvrtak u Bosni i Hercegovini oblačno. Prije podne slab snijeg će padati uglavnom u Krajini i sjevernim područjima, rjeđe u zapadnim i centralnim dijelovima Bosne. U Hercegovini rijetko može pasti slaba kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između -3 i 1°C, na jugu zemlje od 3 do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 0 i 5°C, na jugu zemlje od 8 do 12°C.

U petak u Bosni pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini više oblačnosti prije podne, a u drugom dijelu dana razvedravanje. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između -4 i 0°C, na jugu zemlje od 3 do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 1 i 6°C, na jugu zemlje od 8 do 12°C.

U subotu u većem dijelu Bosne pretežno oblačno vrijeme. Pretežno sunčano u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između -4 i 0°C, na jugu zemlje od 3 do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 2 i 7°C, na jugu zemlje od 9 do 13°C.