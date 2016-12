Iznenanda preminuo britanski pjevač George Michael

Popularni britanski pjevač grčko-kiparskog porijekla George Michael preminuo je iznenada danas u 53. godini života,objavio je BBC.

Prema izvještaju policije nekadašnji pjevač grupe ”Wham” je preminuo u miru u svom domu u Oxfordshireu bez ikakvih sumnjivih okolnosti.

George Michael je tokom vremena postao poznat širom svijeta. Nekoliko njegovih pjesama postali su hitovi, poput pjesme “Careless Whisper” (1984.), koja je bila njegova prva objavljena pjesma kao solo muzičara. Između ostalih hitova mogu se izdvojiti “Father figure” (1987.), “I want your sex” (1987.), “Jesus to a child” (1996.), “Outside” (1998.)

Michael je započeo solo karijeru albumom Faith (1987.), koji je prodan više od 20 miliona primjeraka. Ukupno je prodao više od 85 miliona nosača zvuka širom svijeta.

Zanimljivo je da je umro na Božić, a jedna od njegovih najpoznatih pjesama je “Last Christmas”.

Michael je sljedeće godine trebao izdati dokumentarni film, koji je ujedno i njegova biografija.

Za sada nije poznato vrijeme sahrane, a porodica moli za privatnost.