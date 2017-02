Izvoz mesa za Tursku: Ko će pokupiti kajmak?

Vijeće Evropske unije dalo je saglasnost da se meso iz BIH izvozi iz naše zemlje kopnenim putem kroz zemlje Evropske unije, što je dočekano sa velikim oduševljenjem proizvođača i otkupljivača, a razlog tolike radosti je naravno zarada. Naime, u Tursku se meso do sada izvozilo jedino zračnim putem. Kako bi to bilo omogućeno uloženi su milioni maraka u otvaranje kargo baze na tuzlanskom međunarodnom Aerodromu, koji su otvorili put izvoza ali istina po visokim cijenama, što je proizvođače ostavljalo van konkurencije na tržištu. Zbog toga je kopneni prevoz preko Evrope postao mnogo primamljivija opcija.

„Najbolje to slikovito mogu da objasnim tako što ću reći da jedan avion u jednom prevozu vozio je 45 tona mesa goveđeg za koji je naplaćivan prevoz 45.000 eura, a tu istu količinu prevezu dva šlepera mesa za 4.500 eura, dakle transport će biti 10 puta jeftiniji“, pojašnjava Nemanja Vasić, potpredsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH.

Kome ide razlika?

S obzirom da će transport biti jeftiniji to otvara prostor uvozniku iz Turske da dio sredstava da primarnom proizvođaču, odnosno uzgajivaču. To bi otprilike izgledalo ovako: 1 kilogram mesa zračnim putem preveze se za 1 euro (1,95 KM), a kopnenim putem cijena prevoza po kilogramu iznosi 0,10 centri (0,15 feninga) što je razlika u transportu od 1,70 KM.

Razlika od 1,70 KM mogla bi direktno uticati na povećanje otkupne cijene mesa i značiti čistu zaradu za uzgajivače, jer je trenutna otkupna cijena mesa 4,20 i imala bi prostora za rast na čak 5 KM. Naravno, samo ako trgovci, tj. otkupljivači, svu zaradu ne ostave za sebe, poručuju iz Udruženja poljoprivrednika.

„Postavlja se pitanje da li će trgovci koji otkupljuju to na neki način priznati proizvođačima da bi osigurali kvalitet i količinu koja je potrebna, jer poznato je da mi ne možemo proizvest koliko Turskoj treba sada junećeg mesa.Mi iz Udruženja smo skeptici nismo sigurni da će otkupljivači odreći se tog dijela sredstava pa će reći evo vama prizvođačima za ime sigurne proizvodnje, da se osigura proizvodnja za budućnost“, sumnjičav je Ilija Stojak, predsjednik Udruženja poljoprivrednika TK.

Posao koji obećava

Stojak tvrdi da je pokušano uticati na vlast još prije tri godine da utvrdi maksimalnu trgovačku maržu i na taj način zaštiti proizvođača, a trgovcu zakonski zabrani kako kaže divljanje s cijenama, što će u slučaju izvoza u Tursku biti od ključnog značaja, ali vlast se oglušila.

Turska je odobrila novu kvotu za uvoz mesa iz Bosne i Hercegovine i zasigurno je riječ o procesu koji bi trebao dugo da traje, što je obećavajuće za uzgajivače i podstrek da uđu u dugoročni uzgoj i proizvodnju sa većim obimom. No, za to im prvo treba podrška države. A nje na žalost ni u ovom slučaju nema. Jer poticaji kasne i više od godinu dana. Tako je poljoprivrednicima isplaćen poticaj od 450 KM po grlu koje ide u izvoz za 2015. godinu, sa godinu dana zakašnjenja. Za 2016. poticaj do kraja godine i ne očekuju. I to samo sa federalnog nivoa, jer kantonalni nema poticaja za ovu vrstu proizvodnje.

I posljednja karika u lancu, koja bi u vrijeme kada svi trebaju biti na dobitku, nakon što zaživi kopneni transport, mogla pretrpiti milionske gubitke upravo je Tuzlanski međunarodni aerodrom. Tu se ipak nadaju da će isporuka mesa biti nastavljena zračnim putem i poručuju da su u potpunosti pripremljeni i opremljeni za transport.

Avion ili kamion?

„Vlada Republike Turske će svoju tendersku proceduru po našim informacijama završiti krajem januara. Poslije te informacije, kada se dobije informacija ko je uvoznik, izvoznik, i sve ono što tender regulise, uvoznik će donijeti odluku kako to meso transportovati iz BiH.

Pobjednik na tenderskom natječaju u Turskoj će donijeti odluku kakvim će putem transportovati meso, da li će to biti vazdušni ili drumski zavisi od njihove odluke“, kaže Rifet Karasalihović, direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Sve u svemu, do kraja februara kada u Turskoj završi tenderska procedura, znaće se ko na mostu dobija, a na ćupriji gubi.