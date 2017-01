Jagodić umjesto Omerovića u stručni štab uvrstio Hasića

Uoči početka priprema za drugi dio sezone, trener Slobode Vlado Jagodić u stručni štab ekipe, umjesto dosadašnjeg pomoćnika Nedima Omerovića, uvrstio je trenera iz omladinskog pogona Nermina Hasića.

Jagodić nije objasnio zbog čega je Omerović prebačen u omladinski pogon. Omerović je kod Husrefa Musemića bio prvi pomoćnik, a tokom tri utakmice nakon ostavke Musemića (Metalleghe, Sarajevo, Radnik) kotirao je kao v.d. prvog trenera, radeći zajedno s Amirom Spahićem i Mirsadom Dedićem.

-Smatram da Sloboda ima kvalitetne trenere i stojim iza svih odluka, pa tako i iza stručnog štaba. Amir Spahić, koji završava za profi licencu, bit će moj prvi asistent, Nermin Hasić drugi, dok će trener-specijalista za rad s vratarima biti Mirsad Dedić, objasnio je Jagodić.

Stručnjak koji je preuzeo “kormilo“ kluba nakon niza ostavki u Slobodi, a potom ostvario seriju od desetak pobjeda uz samo jedan poraz, svojevremeno je rekao da neće mijenjati stručni štab, mada je nagovijestio da su promjene uvijek moguće.

Omerović je u izjavi za Fenu kazao da ne želi komentirati odluke “više instance“, te da će kao uposlenik kluba prihvatiti svaku odluku koju donesu uprava ili šef struke. Napomenuo je da ni njemu nije objašnjeno zbog čega je prebačen u omladinski pogon Slobode, gdje još nije raspoređen.

Jagodić je istakao da neće dovoditi fizioterapeuta s obzirom na to da Sloboda ima dobru saradnju s Fakultetom za tjelesni odgoj i sport iz Tuzle. Najavio je da će koristiti znanje i usluge profesora Alena Kapidžića, te Jasmina Zahirovića “koji se bavi drugim vidom rada“.

– S njima ću ekipu pripremiti za nastavak šampionata bolje nego do sada kako bismo došli do cilja, a to je Liga za prvaka i eventualno plasman u Ligu Evrope – kazao je Jagodić, prenosi Federalna novinska agencija.