Januar ćemo ispratiti sa snijegom i temperaturama ispod nule

Nestabilno vrijeme u našoj zemlji prognozira se za period od 16. do 24. januara. Očekuju se padavine umjerenog inteziteta, u Bosni snijeg, a kiša i susnježica u Hercegovini, navodi se u dugoročnoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prema istoj prognozi, krajem mjeseca očekuje se mnogo toplije vrijeme uz znatno više temperature zraka.

„Kratak period stabilnijeg vremena prognozira se od 25. do 28. januara, dok će krajem ovog mjeseca ponovno uslijediti period nestabilnih vremenskih prilika sa padavinama širom naše zemlje. Jutarnje temperature od 16. do 28. januara se očekuju od -10 do -5, a u Hercegovini od -2 do 3 stepena, dok će dnevne u Bosni biti od -5 do 0, a u Hercegovini od 3 do 8 stepeni Celzijusa“, izjavio je za RTV Slon Bakir Krajinović, stručni saradnik u sektoru za primjenjenu meteorologiju FHMZ.

Prema podacima prognostičkih modela, tokom većeg dijela naredne sedmice očekuje se hladno, pretežno oblačno vrijeme i padavine, na jugu kiša, uz moguću susnježicu i snijeg, u unutrašnjosti i na planinama pretežno snijeg. Temperature će biti primjerene ovom dijelu godine, jutarnje od -8 do 0 u većem dijelu zemlje, na jugu -2 do 2 °C. Maksimalne dnevne kretaće se od -4 do 2 u Bosni, u Hercegovini 2 do 7 °C.

„Porast vrijednosti jutarnjih i dnevnih temperatura očekuje se od 29. januara, pa se minimalne temperature prognoziraju u Bosni od 0 do 5, a u Hercegovini 3 do 8 stepeni, maksimalne dnevne u Bosni kretat će se od 4 do 9, a u Hercegovini 8 do 13 °C“, kazao je Krajinović.

Uz redovnu pojavu mraza i svakodnevne padavine u cijeloj zemlji, sniježni pokrivač postepeno će rasti i poslužiće ozimim usjevima kao dobra zaštita od niskih temperatura. Sa narednim vikendom izgledna je djelimična stabilizacija vremena, padavine će oslabiti, pri tome se temperaturni režim neće bitnije promijeniti. Oblačno vrijeme sa padavinama uslovljava nepovoljne biometeorološke prilike što će negativno djelovati na većinu populacije, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata će biti izraženije.