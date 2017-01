Jurčenko: Finale play-off-a igrat će RMU Banovići i Play Off Ultra

Posljednja dva kola u prvenstvu Bosne i Hercegovine za košarkašice potvrdila su pretpostavke da su jedini favoriti za naslov prvaka države sarajevki Play Off Ultra i RMU Banovići.

Sarajevske igračice za sada su bez poraza u svih devet susreta, dok su Banovićanke jedini poraz doživjele upravo protiv lidera prvenstva u Banovićima (80:85).

Da im ovaj poraz nije poremetio ambicije pokazao je susret s Čelikom koji su igračice trenera Gorana Jurčenka u zeničkoj Areni riješile u svoju korist (52:72).

“Ove godine ne igra se Liga 6 nego play-off četiri najbolje ekipe. Sigurno je da ćemo se u završnici naći i Play Off Ultra i mi. Velika borba vodit će se za 3. i 4. mjesto, a konkurenti su Orlovi, Čelik, Jedinstvo BH Telekom i Željezničar. Uvjeren sam da će o tituli prvaka i ove sezone odlučivati Play Off Ultra i RMU Banovići,” kazao je trener ekipe RMU Banovići Goran Jurčenko.

Poraz u pretprošlom kolu prvenstva protiv ekipe trenera Gorana Loje ne smatra tragičnim i ističe da se sve može nadoknaditi.

“Od Play Off -a izgubili smo samo zato što one igraju WABA ligu i imale su puno više kvalitetnih i neizvjesnih utakmica nego mi. U domaćem prvenstvu do susreta s njima nismo imali nijednu jaču utakmicu. Pošto se završava WABA liga i Sarajke će doći u isti problem, pa ćemo vidjeti šta će nam donijeti završnica. Meč za naslov prvaka tek slijedi,” zaključio je Jurčenko.

Izvor: RTV Slon/ Fena