Kako dočekati ”najluđu” noć – Jeste li spremniiii?

Proslavimo zajedno ulazak u 2017. godinu, parola je kojom su uglavnom turističke agencije pozivale sugrađane da se odluče na neku destinaciju i doček Nove godine van granica naše domovine. Najpovoljnije su bile one za proslavu Nove godine u regionu, poput Budve i Beograda, gdje su se cijene s prevozom i prenoćištem kretale u prosjeku stotinjak KM. Za one sa dubljim džepom u opticaju su bile i destinacije poput Pariza, Venecije, Beča, Praga, Budimpešte, Barselone, ali i Dubaija.

”Od ovih nekih daljih destinacija, toplijih krajeva, jer neki preferiraju dočekati Novu godinu u toplijim krajevima interesantan je bio Dubai, doček Nove godine u Dubaiu, imali smo putnike koji su se odlučili novogodišnje praznike provesti na Maldivima i na Tajlandu”, navodi Alisa Hasić, uposlenica Turističke agencije ”Golden Tours”.

Dalje destinacije podrazumijevaju višednevne boravke u tim mjestima, od tri, pet ili sedam dana. To znači, da će, uistinu osjetiti čari novogodišnjih praznika, kakvih na bh. prostorima nema.

No, ipak, i naši ugosititeljski objekti potrudili su se, za one koji ostaju ovdje, prirediti spektakularan doček Nove godine, ali i prvi dan 2017. godine. Dobra ponuda hrane i piće uz još bolju muziku, zasigurno je privukla mnogobrojne građane koji su se odlučili dočekati 2017. u kafićima, klubovima, restoranima i diskotekama. Cijene za ovakav ugođaj kretale su se od 20 do 150 KM, zavisno od objekta. Goste će uglavnom zabavljati izvođači zabavne i narodne muzike iz naše i susjednih zemalja. Mi smo posjetili Svadbeni salon ”Ljubavna priča” u Tuzli, koji je ove godine, uz prihvatljive cijene, za novogodišnju noć i reprizu pripremio vrhunski ugođaj. Goste zabavljaju Azra Husarkić i Bolero bend. Za posjetioce je, u novogodišnjoj noći obezbijeđen švedski sto uz vrsna alkoholna i bezalkoholna pića.

”Već smo stekli te stalne goste, koji su, čim su čuli za takvu vrstu ponude, odmah odlučili da rezervišu svoje karte i ove godine u Svadbenom salonu. 1. januara očekuje nas repriza novogodišnje noći sa istom postavom, Bolero bend i Azra Husarkić. Goste očekuje ponuda od večere ili same ulaznice uz mogućnost unošenja vlastite hrane i pića ili naručivanja u našem objektu”, kaže Merima Džafić, vlasnica Svadbenog salona ”Ljubavna priča”.

Za dobru zabavu u ugostiteljskim objektima, kako to običaj nalaže, potrebna je i adekvatna novogodišnja odjeća i obuća. Butici su također ponudili ono što građani nemaju priliku vidjeti tokom cijele godine. Unikatne haljine i odijela za svečane prilike, ali i laganija odjeća, dio su onoga što je u ponudi. U većini takvih radnji aktuelna su sniženja, od 20 do čak 50 posto. Organizovane su i prednovogodišnje shopping večeri, gdje su cijene bile daleko niže od redovnih.

Uz prvobitnu rezervaciju u ugositeljskim objektima, zatim odijevanje, potrebna je i dobra frizura, ali i šminka. Za to su zaduženi mnogobrojni kozmetičko-frizerski saloni. Kako bi, posebno dame, izgledale što ljepše za novogodišnju noć, te pokazale i svoju prirodnu ljepotu a bile u trendu, frizerski saloni su pripremili posebne ponude. U posljednje vrijeme popularne su ležernije frizure, ali koje će biti izdržljive i za prvi ili drugi dan nove godine. Cijene su prihvatljive za sve građane.

”Raspon cijena zavisi od želje klijenata. U našem salonu niko ne traži neke visoke mode, sve te radnje su puno skuplje. Od nekih 15 do 55 KM to je taj raspon za te neke svečane frizure za Novu godinu”, ističe Adira Husić, vlasnica Frizerskog salona ”Elephant”.

Ipak, iako uz povoljnije cijene nego uobičajno tokom godine, veliki broj građana se odlučio Novu godinu dočekati u kućnoj atmosferi. Uz porodicu i dobre novogodišnje programe televizija koje su pripremale i po mjesec dana, sigurno je da će bar na ovaj dan, mnogima sumorna svakodnevnica biti stavljena u drugi plan. Treba reći, da će i u nekoliko općina kantona, ali i širom zemlje, za građane biti organizovan doček Nove godine na otvorenom, na trgovima ili platoima u tim lokalnim zajednicama. Što se tiče Tuzlanskog kantona, tako će biti u Tuzli i Kalesiji. Ostale lokalne zajednice ne organizuju doček 2017. na otvorenom.