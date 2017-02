Kakvo nas vrijeme očekuje u naredna tri dana?

U Bosni i Hercegovini danas prije podne bio je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana naoblačenje sa sjeverozapada. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između -4 i 0, na jugu zemlje od 0 do 5, a najviša dnevna temperatura zraka između 7 i 13 stepeni.

I u srijedu će vrijeme biti slično. Poslije podne u Bosni umjereno povećanje oblačnosti, a u Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između -1 i 3, na jugu zemlje od 3 do 7, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 10 i 16 stepeni.

U četvrtak će u Hercegovini biti oblačno vrijeme, mjestimično može pasti malo kiše. U Bosni umjereno do pretežno oblačno. Vjetar slab do umjerene jačine jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 1 i 5, na jugu zemlje od 5 do 9, a najviša dnevna temperatura zraka između 10 i 16 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.