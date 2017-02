Kakvo nas vrijeme očekuje u narednih nekoliko dana?

U ponedjelja (13.02.2107) u Bosni i Hercegovini se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, uz nešto više oblaka, u zapadnim područjima može pasti i malo kiše. Vjetar će biti slabijeg intenziteta sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od -4 do 1, a najviša dnevna temperatura zraka od 3 do 9, na jugu zemlje od 9 do 14 stepeni celzijusa.

U utorak (14.02.2017) u Bosni i Hercegovini očekuje se više oblačnosti u prijepodnevnim satima. U drugom dijelu dana doći će do smanjenja oblačnosti. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost, koja ponegdje može biti i dugotrajna. Vjetar će biti slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od -4 do 1, a najviša dnevna temperatura od 4 do 10, na jugu zemlje od 10 do 14 stepeni.

U srijedu (15.02.2017) u Bosni i Hercegovini se malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar će biti slabog sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -5 do 0, , a najviša dnevna temperatura kretat će se od 5 do 11, na jugu zemlje od 12 do 15 stepeni.

U četvrtak (16.02.2017) u Bosni i Hercegovini očekuje se malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od -5 do 0, a najviša dnevna temperatura od 5 do 11, na jugu zemlje od 12 do 15 stepeni Celzija.