Katolici danas obilježavaju najradosniji blagdan Božić

Vjernici katoličke vjeroispovijesti danas obilježavaju najradosniji blagdan Božić. To je blagdan kojim se slavi rođenje Isusa Krista i jedan je od najznačajnijih blagdana kod katolika. Počeo se obilježavati u Rimu u četvrtom vijeku i to 25. decembra. Božićno vrijeme traje od Božića pa do blagdana Krštenja Gospodinova, a to je uvijek nedjelja iza Svetih triju kraljeva.

Božić je praznik kada je porodica na okupu, kada se slave život, Bog i ljubav. Ovo je blagdan kome se posebno raduju najmlađi, jer obično tada dobiju poklone i uživaju u porodičnim okupljanjima.

Na Božić se služe tri božićne mise, prva je noć uoči Božića, ponoćka, potom zornica koja slavi dolazak Krista, a na sam dan Božića se slavi glavna pučka misa.