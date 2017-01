Koga je briga, a koga ne za zagađen zrak?/FOTO/

Zbog zagađenog zraka u Tuzli je na snazi epizoda pripravnosti, a u Živinicama epizoda upozorenja. Sve do pojave padavina ili jakog vjetra koji će omogućiti bolji kvalitet zraka, građanima se savjetuje smanjen boravak na otvorenom, naročito u jutarnjim i večernjim satima, saopćeno je iz Zavod za javno zdravstvo TK. Mnogo je preporuka, ali i zabrana, a jedna od njih je i da se vlasnicima induvidualnih ložišta zabranjuje u kotlovnicama, ali i na otvorenom spaljivanje smeća, guma, plastike i sl. No, neki te zabrane ne shvataju ozbiljno. Pokazuju to i fotografije našeg čitatelja zabilježene u naselju Šićki Brod. Nimalo lijep prizor, posebno u vrijeme kada se gušimo u zagađenom zraku.

