Koja poskupljenja nas očekuju u 2016?

Nismo se još oprostili od ove godine, zaželjeli jedni drugima sretnu novu i dobro zdravlje, a već su krenule najave o nizu poskupljenja koja nas očekuju. Fening po fening, ne čini se mnogo, no krajnji rezultat ipak je jedna puna vrećica manje na kasi u marketu. Ako je suditi po cijenama, sigurno je da trčimo za Evropom, no ako je po kvalitetu života kojeg diktiraju zakoni, i puž i kornjača nisu u našoj kategoriji, već ispred nas.

„Oko 50 posto penzionera prije svega imaju prosjek penzije oko 320 KM i oni prije svega izdržavaju dijelove svojih porodica u smislu školstva, zdravstva, higijene i svega onog ostalog“, tvrdi Mensud Lakota, predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača BiH

Cijena bitnija od kvaliteta

Ta vrećica koju nam u marketu oduzmu neprimjetna poskupljenja, najbolje osjete ovi sa minimalnim ili prosječnim primanjima. No, koliko god da ih osjetimo, osim trenutnog negodovanja nad računom ili standardnog komentarisanja kako je iz mjeseca u mjesec sve teže sastaviti kraj sa krajem, niko ne čini ništa kako bi se poskupljenja i zaustavila.

„Između 70 do 80 posto stanovništa odnosno potrošača u BiH određuje prije svega cijena, iz prostog razloga što su u nemogućnosti da mogu birati proizvode na osnovu kvaliteta. Na žalost potrošači se isključivo baziraju na cijene“, pojašnjava Lakota.

Između 70 i 80 posto stanovništva u BiH, tvrdi Lakota troši većinom krompir, tjesteninu i brašno, i time zadovoljava samo formu kada je u pitanju prehrana, jer su meso, voće i povrće na sporednom mjestu. No, među osnovnim životnim namirnicama svakog Bosanca i Hercegovca sigurno su šećer, kafa i cigarete.

Ali, krenimo redom….

Cijena kilograma šećera u 2016. godini porasla je sa 1,3 KM na 1,6 KM što je relativno malo poskupljenje, ako se gleda pojedinačno. 1 kg mljevene kafe u martu je koštao 11,7 KM. Do novembra je kafi mjenjana cijena, ali za neprimjetnih 2-3 feninga, dok je u nekim dijelovima BiH porasla, čak za 1 KM. Ipak, u Tuzlanskom kantonu pije se kafa koja je među jeftinijim u BiH, dok te sreće nisu u Orašju, gdje kilogram košta blizu 15 KM.

Kriza u svijetu proizvođača kafe

Prema podacima Udruženja potrošača BiH, cijene kafe u posljednjih pet-šest godina su udvostručene jer je ranije kilogram mljevene kafe koštao blizu sedam KM.

Zemlje regije najavile su poskupljenje kafe od 1. januara, a cijela situacija na tržištu nam govori da će cijena kafe u narednoj godini značajno poskupiti.

Prema procjenama svjetskih stručnjaka, cijena kafe još nije dosegla svoj maksimum. Naime, ovo je prva kriza sa zalihama kafe u šest godina pa se očekuje da će do kraja godine cijena kafe rasti za 30 posto u svijetu. Loše vrijeme za polja kafe traje već tri godine i očekuje se da će situacija biti gora sljedeće godine.

S obzirom na to da su se vlasti u BiH obavezale u Pismu namjere Međunarodnom monetarnom fondu na usvajanje izmjena i dopuna Zakona o akcizama, u toku 2017. godine građani BiH mogu očekivati povećanje akciza za naftne derivate za 0,15 maraka po litru te uvođenje akciza i cestarina za biogorivo i biotečnosti.

Nove cijene nafte

Iz Udruženja prometnika nafte i naftnih derivata poručivali su da je poskupljenje u protekloj godini bilo realno. Nabavne, odnosno rafinerijske cijene po kojima kupuju sve benzinske pumpe na području FBiH i preduzeća koja se bave uvozom, kontinuirano su rasle.

„U toku 2016. godine bilo je ukupno 16 promjena cijena, od toga su bila pet pojeftinjenja i 11 poskupljenja. Obično je to za pet feninga za goriva po litru“, kazala je Lela Glibo, šefica Odsjeka za cijene Ministarstva trgovine FBiH.

Cijene naftnih derivata na području FBiH variraju jer je na snazi slobodno formiranje cijena, tako da cijene ovise o konkurenciji, mjestu gdje su smještene benzinske pumpe i sl.

Rast akciza u našoj zemlji obično prati rast cijena nafte, naftinih derivata, a rast nafte prati rast svih proizvoda na tržištu. No, niko ne želi javno kazati da će s novim akcizama u narednoj godini rasti i cijene određenih proizvoda. Niko osim Uprave za indirektno oporezivanje, koja je sama stavila na znanje da će s novom godinom svaka kutija cigareta imati i novu cijenu.

U posljednjih pet godina u BiH cigarete su pokupjele preko 100%, a cijene će rasti poručuju iz Uprave sve dok ne dostignemo evropsku akcizu, s kojom smo se Zakonski obavezali usaglasiti, a to nas pak vraća na početak priče i našeg sagovornika s početka. Jer, Lakota pojašnjava da, institucije sistema koje su postavljene u BiH i na nivou države, entiteta, pa preko kantona do lokalne zajednice, koje bi imale prije svega zadaću zaštite potrošača, one praktično ne znaju ni šta trebaju raditi, a kamoli kako zaštititi potrošače. I dok se država snađe, naše cijene rastu, baš kao i broj osoba koje žive ispod granice siromaštva.