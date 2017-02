Kolektivni ugovor za osnovno i srednje obrazovanje u TK: Povećan dodatak na platu, nagrade za nastavnike…

Za više od sedam hiljada zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju u TK od danas važi novi Kolektivni ugovor. Socijalni dijalog trajao je nekoliko mjeseci, iznjedrio je tekst kojim su zadovoljni i sindikati i Vlada. Kolektivni ugovor važit će godinu dana, ugovorene su kategorije poput prijevoza i regresa, minimalna plata je povećana sa 380,25 na 406,56 KM. Tokom trajanja socijalnog dijaloga posebna pažnja posvećena je zaposlenicima kojima je prestala potreba za radom a koji se zbrinjavaju kroz komisije za tehnološki višak. Povećan je i dodatak na platu na ime prekovremenog rada sa 30 na 50 posto. Uvedene su i posebne nagrade za nastavnike koji ostvare nadprosječne rezultate,

“Uspjeli smo izdefinisat način kvalitetnog zapošljavanja, povremene i privremene poslove što do sada nije bilo, radno vrijeme do kraja, plaćeno odsustvo smo izdefinisali na bolji način nego što je bilo do sada, uveli smo i mogućnost sistematskog pregleda, preventivnog sistematskog pregleda kojeg do sad nije bilo.”, kazao je Admir Terzić, predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja TK.

Kada je riječ o regresu ili naknadi za korištenje godišnjeg odmora on je planiran u iznosu od 50 posto prosjećne plate. No, ostavljena je jedna klauzula, u kojoj je predviđeno da ukoliko je Kanton poslovao negativno, da taj iznos isplati u iznosu ne manjem od 25 posto.

„Mogu reći da je ovo maksimum mogućeg u ovom momentu, i s jedne i s druge strane. Radnici nisu oštećeni, a ni Vlada nije u situaciji da ulazi u nove deficite sa uvođenjem u neka prava koja do sada nismo imali.”, dodao je Terzić.

“Ono što me posebno raduje je da su sindikati imali razumijevanja kada je u pitanju finansijska stabilnost Budžeta. Osim što smo insistirali da stečena prava radnika ne budu umanjena, mi smo obostrano insistriali na činjenici da naš Budžet ne smije biti umanjen i smatram da smo obostrano došli do kvalitetnog teksta.”, istakao je Zlatan Muratović, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK.

Sa predstavnicima Vlade TK, resornim kantonalnim ministrom otvorena su i pitanja stvaranja boljih uslova zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju, radovi na infrastukturamai škola, opremanju i slično.

“Dakle mi smo kroz jedan vrlo kvalitetat socijalni dijalog došli do ovog teksta i oko blizu četiri hiljade radnika u ustanovama osnovnog obrazovanja imaju sigurnost i mi ćemo u narednom periodu raditi na poboljšanju materijalno-ekonomskog statusa radnika.”, tvrdi Mirzet Pozderović, predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja TK .

Kako bi se kreirali što bolji uvjeti kako zaposlenih tako i učenika IPA programom prekogranične saradnje Hrvatska – BiH – Crna Gora 2014 -2020. odobren je projekat međugranične saradnje Tuzlanskog kantona i Brodsko – posavske županije u Republici Hrvatskoj. Ukupna vrijednost projekta je 3.234.000,00 KM, a on, između ostalog predviđa toplifikaciju i podizanje stepena energijske efikasnosti u šest škola na području našeg kantona. Od ukupno predviđenog iznosa sredstava, Tuzlanskom kantonu će pripasti 50% ili oko 1,6 miliona KM, a obaveza Vlade TK je da tokom tekuće godine osigura inicijalna sredstva u iznosu od 234.000,00 KM.