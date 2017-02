Kompletan izborni materijal iz Stoca danas u CIK-u BiH, sutra prebrojavanje

Kompletan izborni material iz Stoca i drugih općina gdje se glasalo u odsustvu za Stolac, bit će dopremljen danas u Sarajevo uz policijsku pratnju, saopćeno je iz Centralne izborne komisije (CIK) BiH.

Glasovi birača koji su glasali u odsustvu, putem mobilnog tima, glasovi birača koji su glasali na nepotvrđenim glasačkim listićima kao i glasovi birača koji su glasali putem pošte van BiH će se brojati u Glavnom centru za brojanje koji će sutra u 12.00 sati početi s radom u sjedištu Centralne izborne komisije BiH.

Brojanju glasova u Glavnom centru za brojanje mogu prisustvovati akreditirani izborni posmatrači.

Preliminarni rezultati, objavljeni na web stranici Centralne izborne komisije BiH, će u narednim danima biti mjenjani jer će im se dodavati glasovi koji budu brojanji u Glavnom centru za brojanje.

CIKBiH podsjeća da će brojati one glasačke listiće birača koji su glasali putem pošte koji stignu u CIK do 1. marta, pod uslovom da je datum na pečatu slanja do 19. februara.

Utvrđene rezultate ponovnih izbora u općini Stolac, Centralna izborna komisija BiH će objaviti do 3. marta, nakon čega će teći trodnevni rok za podnošenje zahtjeva za ponovno brojanje.

Izvor: RTV Slon / Fena