Košarkaši Bosne savladali Slobodu

Košarkaši Bosne Royal savladali su tuzlansku Slobodu s 89:69 u finalu Kupa Bosne i Hercegovine sistema A.

”Studenti” su se na ovaj način revanširali tuzlanskoj ekipi za poraz u ligaškom derbiju prošle subote, te izborili plasman na završni turnir koji će biti organiziran u nastavku sezone.

Utakmica je u prvoj četvrtini donijela bolju igru domaćina koji je nakon deset minuta igre vodio s osam poena razlike (28:20).

Sloboda se u drugoj četvrtini uspješno nosila s protivnikom i uspjela je smanjiti rezultatski deficit, ali Bosna do kraja poluvremena ponovo povećava prednost i do odmora odlazi na jedanaest poena razlike (50:39).

Treća četvrtina donosi dosta bolju igru domaćeg sastava koji u ovom periodu igre rješava pitanje pobjednika. Gosti su u ovom periodu imali veliki broj izgubljenih lopti i grešaka u napadu i odbrani, a košarkaši Bosne su to znali iskoristiti.

Bosna je na krilima raspoloženih šutera i agresivnom odbranom šest minuta do kraja treće četvrtine imala visokih 17 poena razlike (61:44). Do kraja perioda ”Studenti” su povećali prednost na nedostižnih 25 poena razlike (77:52). Do kraja utakmice košarkaši Bosne su bez većih problema održavali stečenu prednost te upisali bitan trijumf protiv starog rivala.

U timu Bosne istakao se Goran Ikonić s 22 poena, dok se u redovima Slobode istaknuo Devonte Brown s 20 poena i pet skokova. Bosna se ovom pobjedom plasirala na ”Final four” Kupa BiH.

