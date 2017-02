Međuentiteske granice nisu problem, jednaka prava za sve

Humanitarna organizacija Horizonti jedna je od onih koje mogu ponuditi pozitivne primjere međuentiteske saradnje grada Tuzla, općina iz Tuzlanskog kantona sa gradovima i opštinama iz Republike Srpske. Kod njih međuentiteske granice ne predstavljaju problem, bore se za jednaka prava muškaraca i žena, jednake mogućnosti i ravnopravnost u javnom i političkom životu, a tvrde da kada je riječ upravo o osnovnim ljudskim pravima, ne postoje nikakve granice. „Orodnjavanje izgradnje mira na lokalnom nivou“ jedan je od projekata koji je ova organizacija provodila na području Općine Gračanica u periodu juli 2015. – decembar 2016. Cilj projekta je jačanje implementacije ravnopravnosti spolova i jačanje mirovnog aktivizma u dvije regije, na području TK : Tuzle, Srebrenika, Gračanice i regije Birač: Bratunca, Srebrenice i Milića.

” Saradnja nam je da ne kažem odlična. Mi sarađujemo od godinu dvije kako je rat stao. Tada nije bila odlična, tada nam je teško išlo, ali sve ove godine u postratnom periodu, mi smo radile na tom da izgrađujemo naše odnose, i sad smo došli u fazu da možemo zajednički da radimo, da prelazimo te barijere koje naši političari ili neće ili ne znam šta?”, navodi Mira Vilušić, stručna konsultantica u HO Horizonti.

Da žene zaista znaju šta rade bez obzira na stav političke elite u BiH, ili činjenicu u kojem bh. entitetu živjele ide u prilog još jedan projekat koji se pokazao kao izuzetno dobar. “Mir sa ženskim licem” odvija se u 11 gradova BiH, Bijeljini, Sarajevu, Grahovu, Bratuncu, Višegradu, Bihaću, Modriči, Tuzli, Zenici, Mostaru. Žene imaju inicijativu da naprave promjene u društvu bez obzira na granice, ali je krajnji cilj dosegnuti do bh. parlaemntaraca koji će priznati ulogu žene u proteklim ratovima, i proglasiti Dan žena žrtava rata.

“Radili smo nešto što je izuzetno bilo kvalitetno. Grupe od pet do šest žena iz ovih 11 gradova su bile na međuentitetskom dijalogu. Žene su pričale o tome, svaka iz svoje sredine šta je to sa čime se ne slažu, u ovome nazovi miru, šta je to što nedostaje, i ja moram reći da su tu žene našle zajedničku od prvog trenutka.”, dodaje Vilušić.

Od 2013. godine žene iz oba entiteta usko sarađuju i nastavit će sarađivati do 2018. godine, do kada traje projekat. Dijele svoje priče, strahove i boli. Zahtjevi i želje su im slični, namjere također, ali ono što je najvažnije i što je danas možda važnije nego bilo šta drugo jeste da među ženama nema govora mržnje. Možemo zaključiti da bez obzira na entitetske granice, sve žene dijele sličnu sudbinu i nadanja, bile one iz Tuzle, Bratunca, ili Višegrada. Više je onoga što nas povezuje nego dijeli, ocjenjuju u HO Horizonti.