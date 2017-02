Međunarodni dan djece oboljele i liječene od malignih bolesti: Mladi Tuzle rade na predstavi ”Šetnja za zaborav”

Udruženje ”Mladi Tuzle” Tuzla i Pozorište mladih Tuzle svake godine trude se ponuditi djeci i mladima spektrum različitih projekata iz kulture i umjetnosti, koji su od značaja za njihov razvoj i izgradnju zdravih ličnosti. Grupe polaznika istražuju problem i potrebe mladih te na osnovu rezultata istraživanja kreiraju različite predstave putem kojih nastoje doprinijeti informisanju, podizanju svijesti, prevenciji i rješavanju problema.

Povodom 15. februara – Međunarodnog dana djece oboljele i liječene od malignih bolesti, Mladi Tuzle najavljuju rad na predstavi ”Šetnja za zaborav” kojom na svojstven način iskazuju podršku i žele osvijestiti širu zajednicu o potrebi kreiranja pozitivnih promjena za djecu oboljelu od karcinoma.

”Šetnja za zaborav” je ispitni projekat polaznika grupe srednjeg uzrasta napredne faze Dramskog studija za djecu i mlade 2016, zasnovana na motivima filma i novele ”A Walk to Remember” autora Nicholasa Sparksa. Režiju potpisuje Adnan Mujkić, magistar umjetnosti glumac, a saradnici u radu sa grupom su Benjamin Avdić, Lejla Sinanović i Arnela Galijašević.

Želja da se jezikom umjetnosti progovori o aktuelnim problemima u društvu potiče polaznike grupe na istraživanje sebe i svoje okoline, a rezultira pričom o borbi sa leukemijom i stvaranju osjećaja radosti za sreću drugih, prikazujući promjenu sebe kao prvi korak u mijenjanju zajednice u kojoj živimo.

Nedovoljno razvijena svijest o djeci oboljeloj od malignih bolesti i njihovim potrebama, problemi u zdravstvenom sistemu, duhovnost, ”ničija djeca”, razmišljanja i moralne dileme u odrastanju i kreiranju vlastitog identiteta, postulati iskrene ljubavi i potraga za univerzalnim vrijednostima – sve su to motivi koji grade paletu likova u priči. Promjena okolnosti životne situacije izaziva promjenu biotički određenog i do tada stečenog u čovjeku, te snažna borba za život rezultira pobjedom utemeljenoj na zajednički udruženim snagama i ljubavi. Predstava ukazujući na ljepotu iskrenosti i simedonije, dopire do dubine ljudskog srca šireći horizont posmatranja života.

Ovim povodom, u radnim prostorijama Mladih Tuzle, organizovano je predavanje o temi leukemije za učesnike koji rade na pripremanju predstave ”Šetnja za zaborav”. Predavanje za naše članove priredile su Sanela Suljić diplomirana medicinska sestra, odgovorna sestra na Odjeljenju za hematologiju UKC Tuzla i mr.sc. Selma Sinanović, diplomirana medicinska sestra, odgovorna sestra Zavoda za kliničku farmakologiju UKC-a Tuzla, navode iz Udruženja ”Mladi Tuzle”.

Premijera predstave se očekuje polovinom narednog mjeseca.