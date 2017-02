Međunarodni stonoteniski susret tuzlanske „Kreke“ i osječkog „Vodovoda“

Superligaš Hrvatske u stonom tenisu, ekipa „Vodovoda“ iz Osjeka gostovala je u Tuzli, kod kolega stonoteniskog kluba „Kreka“ iz Tuzle. Susret je organizovan u okviru nastavka dobre saradnje dva kluba koja traje već više od 25. godina.

Iako su tuzlanski stonoteniseri prije više od 25. godina započeli saradnju sa stonoteniskim klubom iz Osjeka, deset godina je prošlo od posljednjeg prijateljskog susreta, stonotenisera kluba „Kreka“ i osječkog „Vodovoda“. I ovog puta rezultat je ostao u drugom planu, a dobro odigrana partija pored produbljene saradnje, i jednima i drugim poslužila je za uigravanje muške seniorske ekipe pred predstojeće prvenstvene susrete.

Naime, Tuzlaci će za nešto manje od deset dana odigrati odlučujući turnir koji će ih, ako se sve posloži, odvesti u viši rang takmičenja, odnosno u Premijer ligu Bosne i Hercegovine.

„Naravno jedan ovako težak meč stvara dodatni motiv našim igračima da treniraju i da se bore, a vidjet ćemo danas koliko smo mi spremni i koliko ćemo moći u Mostaru da odigramo tu ključnu utakmicu protiv CM Viteza, sa kojima se borimo za prvo mjesto u Prvoj ligi BiH. Pobjeda nas vodi u viši rang takmičenja, odnosno u Premijer ligu BiH,“ kazao je Arman Isabegović, predsjednik Stonoteniskog kluba „Kreka“ Tuzla.

„Poznato je u stonom tenisu, koji je individualni sport da su ovakvi susreti i ovakvi turniri, gdje se mogu odmjeriti snage sa drugim partnerima, izuzetno važni, kako za njih same, tako i za razvoj stonog tenisa, jer kako to stonotenisači kažu, da se malo promjeni ruka, jer u principu kada treniraju sa istim osobama, onda se nekako i naviknu i tako dalje,“ rekao je Alen Majić, predsjednik Stonoteniskog kluba „Vodovod“ Osjek.

Ovaj vid saradnje, tuzlanski klub namjerava obnoviti i sa drugim klubovima sa područja bivše Jugoslavije, a sa kojima je usko sarađivao na poljima organizovanja prijateljskih mečeva i turnira.

„Uprava kluba je donijela odluku da naš klub nasatvi sa međunarodnim mečevima, a evo mi smo također pozvani od stonoteniskog kluba „Vodovod“ iz Osjeka, a njih planiramo posjetiti na proljeće. Mislim da na ovome neće stati, mi ćemo nasatviti saradnju sa drugim klubovima kako iz regije, tako i iz cijele Evrope,“ istakao je Isabegović.

Pored uigravanja i pripreme ekipa za predstojeće susrete, druženje dva kluba bilo je u prvom planu, uprkos pobjedi gostiju iz Osjeka. No, kako su Tuzlaci bili dobri domaćini, sve se svelo na dobro druženje i ugodan boravak gostiju sa Drave.

„Da, svakako, normalno, mi kao sportaši koliko god to stavljali u drugi plan, normalno želja je uvijek pobjedit. No, izuzetno nam je drago da možemo imati prijateljske odnose sa svim klubovima u regiji. Pogotovo ja moram reći da vučem korijene iz Bosne, tako da mi je posebno drago tako da mogu i u tom dijelu sudjelovati i nadam se, kao što sam to i malo prije kazao da je ovo početak jedne dobre saradnje,“ zaključio je Majić.

Dobru stonotenisku partiju propratio je i veliki broj ljubitelja i zaljubljenika u ovaj sport, a kako rezultat nije bio u prvom planu, svi oni koji su prisustvovali ovom meču, mogli su vidjeti neke od pravih majstorija stonotenisera iz Tuzle i Osjeka.