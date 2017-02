Melisa Brčaninović u All star timu NBA kampa Basketball Without Borders

Najbolja bosanskohercegovačka juniorka Melisa Brčaninović izabrana je u All star tim NBA Global kampa Basketball Without Borders, koji održan u New Orleansu.

Naša “Zmajica” je zajedno sa talentovanim košarkašicama iz svih dijelova svijeta prethodna tri dana radila sa najboljim NBA stručnjacima, kojima se uspjela nametnuti svojim kvalitetom i košarkaškim umijećem.

Stručnjaci su Brčaninovićevu uvrstili u najbolji tim kampa, čime se Melisa našla među osam najtalentovanijih igračica iz “ostatka” svijeta (bez SAD).

Priznanje za Melisu, koje joj, kako sama kaže, mnogo znači, došlo je baš na njen 18. rođendan, čime joj je umnogome uveličalo slavlje.

Kamp Basketball Without Borders zvanično je zatvoren danas revijalnom utakmicom pet na pet, a Melisina ekipa je pobijedila i u šuterskom takmičenju. Prije rastanka, najtalentovaniji košarkaši i košarkašice iz svih dijelova svijeta noćas će prisustvovati najvećem košarkaškom spektaklu – NBA All star meču.

Izvor: RTV Slon/ Košarkaški savez BiH