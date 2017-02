Može li se autoput Sarajevo-Beograd graditi preko Tuzle?

Pred Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom nekoliko je važnih infrastrukturnih projekata, a povezivanje dva glavna grada modernom drumskom, odnosno, željezničkom komunikacijom jedan je od zahtjeva privrednika.

Bila je to i tema nedavnih razgovora premijera Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića.

U narednih mjesec dana BiH bi trebalo da izvijesti Srbiju o ruti na kojoj će se graditi autoput od Sarajeva ka Beogradu, a trasa Beograd-Bijeljina-Brčko-Tuzla-Sarajevo povezala bi cjelokupnu sjeveroistočnu Bosnu s ova dva glavna grada.

Ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Mirsad Gluhić pojašnjava da je to trasa dužine 160 kilometara, a kroz BiH bi prolazilo 100, dok bi kroz Srbiju prolazilo 60 kilometara.

„Ako bi prolazila kroz Tuzlanski kanton, na ovom području bi se aktivirali svi resursi, metalska industrija, građevina i svi resursi koji bi bili potrebni za izgradnju te ceste, počevši od cementare, kamena, šljunka i pijeska“ – istaknuo je ministar Gluhić.

On smatra da bi to za ovo područje, bio jedan od stoljetnih projekata, budući da on zahvata Kanton Sarajevo, Tuzlanski kanton, cijelu sjeverno-istočnu Bosnu, dijelom Brčko-Distrikt, Bijeljinu i dijelom zvorničku regiju.

Druga trasa ovog puta bi išla od Sarajeva preko takozvane romanijske regije.

No, poslanici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH s područja Tuzlanskog kantona saznavši da će o ovoj temi razgovarati Vučić i Zvizdić uputili su 29. decembra inicijativu Vijeću ministara da auto-cesta kroz BiH prolazi od Sarajeva, preko Tuzle, Brčkog i Bijeljine ka Beogradu.

Poslanik Amir Fazlić kazao je da je u toj inicijativi istaknuto da je Tuzlanski kanton najrazvijeniji kanton, s najvećim brojem stanovnika.

„Zato nam je važno, ukoliko dođe do realizacije ovog projekta, jer je to još uvijek u fazi razgovora, povezati Tuzlu sa Sarajevom, a ujedno povezat Beograd sa Sarajevom“ naglasio je Fazlić.

Utvrđivanja trase ovog autoputa bit će politička odluka, a lobiranje je nužno, tim prije što je ministrica građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović u izjavama navela da bi Beograd sa Sarajevom povezali preko Višegrada.

U tom bi slučaju autoput bio dug 350 km, 220 kilometara bi prolazilo kroz Srbiju, a 130 kroz Bosnu i Hercegovinu.

Poslanik Fazlić je mišljenja da se tu mora naći interes, posebno u BiH za povezivanje privredno najaktivnijeg dijela BiH, Tuzle i Sarajevo, i aktivni dio Republike Srpske, Bijeljinu i Brčko, koji su također u nekoj vrsti putne blokade.

„Šta će biti, kako će se vodit politička utakmica oko ovog, na nama je da kao poslanici iz Tuzlanskog kantona budemo aktivni i pokušamo izlobirati da naša ideja prođe“ zaključuje Fazlić.

Procjenjuje se da će gradnja autoputa Sarajevo-Beograd koštati oko 800 miliona eura. Prema najavama, investitor će biti iz Turske, a dvije zemlje će ovaj put graditi zajedno.

Izvor: RTV Slon/Fena