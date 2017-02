Muslimani od danas poste “bijele dane”

Muslimanima je preporučeno da poste tri dana u svakom mjesecu tokom godine.

Smatra se da se post u tzv. bijelim danima nagrađuje deseterostruko.

Iz Islamske zajednice Bosne i Hercegovine odgovorili su da je najbolje da to budu 13, 14. i 15. dan lunarnog mjeseca. Kako se 13, 14. i 15. dan računaju prema mjesečevom, a ne prema gregorijanskom kalendaru, jer su to tzv. bijeli dani kada je Mjesec pun, u ovom mjesecu to se odnosi na 10, 11. i 12. februar.

“O tome postoji vjerodostojan hadis. Nagrada za ovaj post je kao da se posti sve vrijeme. Ne postoji hadis koji to izričito naglašava, ali se takav zaključak izvodi na temelju činjenice da se dobro djelo nagrađuje deseterostruko. Naime, tri dana x 12 mjeseci = 36 dana x10 sevapa = 360 koliko iznosi broj dana lunarne godine. Isti je slučaj i kada neko posti ramazan + šest dana ševvala”, naveli su iz Islamske zajednice.

