Na snazi nove cijene fiksne telefonije

Od danas su na snazi novi cjenovnici za korisnike osnovnih tarifnih paketa u fiksnoj telefoniji.

Podsjećamo, Regulatorna agencija za komunikacije BiH je, nakon sprovedene analize, dala saglasnosti na izmjene cjenovnika Telekoma Srpske a.d. Banja Luka, BH Telecom d.d. Sarajevo i Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, sa datumom stupanja na snagu od 01.01.2017. godine. Izmjene se odnose na uvođenje jedinstvene cijene za pozive prema fiksnim mrežama u BiH, te definisanje cijena prema drugim mobilnim mrežama u BiH. Cijene poziva prema fiksnim mrežama u BiH koje su definisane od strane operatora iznose od 0,04 KM/min do 0,048 KM/min i niže su od granične cijene definisane Pravilom 67/2012 koja iznosi 0,052 KM/min. BH Telecom d.d. Sarajevo uvodi jedinstvenu cijenu za pozive prema fiksnim mrežama u BiH u iznosu od 0,042 KM/min (bez PDV-a). Za korisnike Osnovnog tarifnog paketa, cijena poziva unutar fiksne mreže BH Telecoma je povećana za 27,27% dok je cijena poziva prema drugim fiksnim mrežama u BiH snižena za 19,23%. Takođe, BH Telecom je ukinuo popust na cijene poziva unutar fiksne mreže u periodu slabog saobraćaja (radni dani 19:00 do 7:00, nedelja i državni praznici 00:00 do 24: 00) koji je iznosio 25%. Telekom Srpske a.d. Banja Luka uvodi jedinstvenu cijenu za pozive prema fiksnim mrežama u BiH u iznosu od 0,040 KM/min (bez PDV-a). Za korisnike Osnovnog tarifnog paketa, cijena poziva unutar fiksne mreže Telekoma Srpske je ostala na istom nivou, dok je cijena poziva prema drugim fiksnim mrežama u BiH snižena za 23,08%. Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar uvodi jedinstvenu cijenu za pozive prema fiksnim mrežama u BiH u iznosu od 0,048 KM/min (bez PDV-a). Za korisnike Osnovnog tarifnog paketa, cijena poziva unutar fiksne mreže Hrvatskih telekomunikacija d.d. Mostar je povećana za 37,14%, dok je cijena poziva prema drugim fiksnim mrežama u BiH ostala na postojećem nivou, navode iz RAK-a.