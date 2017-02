/FOTO/ Nakon remija i pobjede, fudbaleri Slobode u Antaliji upisali i prvi poraz

Nakon pobjede od 1:0 nad gruzijskim prvoligašem ekipom Torpeda, izabranici Vlade Jagodića čini se da nisu imali sreće u trećem prijateljskom susretu u Antaliji u kojem su snagu odmjerili sa ruskim drugoligašem, ekipom FC ”Khimky”. Rezultat ovog susreta bio je u drugom planu, no tragajući za idealnom jedanaestorkom strateg Slobode priliku je dao relativno mladim igračima, kako bi utvrdio na koga od njih može računati u predstojećem proljetnom dijelu prvenstva BH Telekom Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Susret treće prijateljske utakmice okončan je rezultatom 0:2 u korist ruskog drugoligaša, ekipe FC ”Khimky”. Iako se činilo da se početni sastav Hadžić, Todorović, Salihović, Škahić, Subić, Jahić, Hairlahović, Grahovac, Kalezić, Hodžić i Tandir može oduprijeti ruskom prvoligašu, dva primljena gola u dvije minute, u prvom poluvremenu bili su alarm strategu Slobode Vladi Jagodiću da nešto promjeni. Do kraja susreta u Antaliji iz početnog sastava ostali su samo Subić i Salihović, dok su izabranici Jagodića pod dirigentskom palicom Sulejmana Krpića nastojali izjednačiti rezultat. Već u 76. minuti susreta Krpić je bio u prilici da smanji prednost ruske ekipe, no slabo je šutirao glavom. U 85. minuti susreta kombinuju Mladen Veselinović i Almedin Zilkić koji silovito šutira po golu Khimkya, no siguran je bio golman ruskog drugoligaša. U prilici da smanji rusko vodstvo iz prvog poluvremena bio je i Asim Zec, no bezuspješno. Od 87. minute Rusi igraju sa igračem manje, no vremena nije bilo dovoljno da se dođe do izjednačujućeg rezultata. Susret između tuzlanske Slobode i ruskog drugoligaša okončan je rezultatom 0:2.