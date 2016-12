Na svim mjernim mjestima jutros osim u Živinicama zabilježena je mnogo niže koncentracije zagađujućih materija. U Zenici su koncentracije sumpordioksid višestruko niže nego jučerašnje, a i koncentracije prašine su prilično niske.

Do kraja dana i sutra se mogu očekivati prekoračenja graničnih vrijednosti zagađujućih materija, no u znatno manjem obimu nego je to bilo prethodnih dana.

Trenutni, relativno povoljni metorološki uslovi s aspekta kvaliteta zrak, potrajaće još danas i sutra, a od petka se očekuje ponovna postepena stabilizacija atmosfere i vjerovatna porast koncentracija.

Kvalitet zraka jučer je ozbiljno narušen na skoro svim mjernim mjestima u Federaciji BiH, međutim do kraja dana došlo je do naglog pada koncentracija zagađujućih materija na svim mjernim mjestima.

Jak vjetar je puhao na visini i dva dana ranije , međutim nije se spuštao u kotline kako bi rastjerao polutantima zagađeni zrak sve do jučer.

Srednje dnevne koncentracije pojedinih zagađujućih materija bile su i jučer vrlo visoke u svim gradovima iz kojih FHMZ prikuplja podatke.

Tako je u Zenici jučer ponovo zabilježeno prekoračenje propisanih graničnih vrijednosti sumpordiokisda, i lebdećih čestica, slično kao i u Tuzli i Živinicama. U Sarajevu su bilježeni jako visoki dnevni prosjeci lebdećih čestica. Slično je bilo i ostalim gradovima. Ipak, jučerašnji prosjeci su bili niži za 20-30 posto odnosu na prethodni dan, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.

Izvor: RTV Slon / Fena