Novalić danas u TK: U Reformsku agendu uključit ćemo sve nivoe vlasti

Novi metod rada Vlade Federacije je zajedno sa svim niovoima vlasti raditi na pronalasku rješenja kako bi reformska agenda bila sprovedena na najbolji mogući način, ali i u korist onih kojih se najviše tiče ..građana, poručio je danas iz Tuzle Fadil Novalić, premijer Federacije BiH.

Pojedinačno preuzimanje obaveza i pronalazak konstruktivnih rješenja bio je glavni cilj današnje posjete federalnog premijera Fadila Novalića Tuzlanskom kantonu, a teme ekonomija i privreda našeg kantona. Razlog ovakvog i sličnih sastanaka koji će uslijediti, prvenstveno je primjena rješenja koje nalaže refomska agenda, razmjena iskustava, zamjerki i konstruktivnih prijedloga i to na samom izvoru promjena, tj. u kantonima… svakom pojedinačno.

„Možemo biti veoma zadovoljni općinama koje su u Kantonu izvan Tuzle, to su manje općine koje izrazito dobro stoje, ovdje su općine koje najbolje stoje u cijeloj Federaciji, to su Gračanica, Gradačac, nisu loše Kalesija, Banovići i Živinice, međutim sam grad Tuzla ima vrlo loše pokazatelje. Osim Termoelektrane i ovih kompanija koje dižemo, praktično ima djelatnost školstva, zdravstva i državne uprave“, izjavio je Novalić.

Cilj je da se popravi stanje u Tuzli stoga je danas sa gradonačelnikom Tuzle Jasminom Imamovićem prvenstveno bilo govora o tome šta Vlada Federacije može izravno uraditi za Tuzlu, a ono što je naglasio premijer da Vlada Tuzli može ponuditi, su prijedlozi i direktno učešće kroz darovanje nove industrijske zone, kao i novih zakona na lokalnom nivou koji otvaraju vrata investitorima.

„Da vidimo kako dalje, ali da nam sve to kažu i oni koji sve to koriste kako bismo mogli nastaviti ovu reformu koja nije nimalo popularna. Trpimo velike udarce, ali mislimo da bez toga ne možemo zamisliti stabilizaciju socijalnog ekonomskog i svakog drugog stanja u BiH. I mi to možemo i mi ćemo to postići, ali trebamo se u to uključiti svi“, dodao je Novalić.

Iako Tuzlanski kanton prednjači u proizvodnji u realnom sektoru, s razlogom je osjetljiv na neravnopravnu raspodjelu javnih prihoda, što je bila jedna od glavnih tema danas. No, Novalić je kazao da je prioritet prvo uređenje raspodjele javnih prihoda na državnom nivou, tj. između Federacije i Republike Srpske, zatim rješenje otplate javnog duga u koji su uključeni i kantoni koji se nisu zadužili, a otplaćuju taj isti dug, a tek onda raspodjela javnih prihoda u Federaciji, za koju je kako kaže već pripremljen zakon.

„ I mi ćemo napraviti neki miks, predviđeno je otprilike 60% da se vraća ono što se ubere, kako bi i kantoni i lokalne zajednice bile zainteresirane za ubiranje poreza, sad nisu jer se dijeli po ključu, koliko god da uberu“ , kaže Novalić.

Od raspodjele javnih prihoda, do otplate vanjskog duga, preko revitalizacije Dite i Aide, problema u Konjuhu, Gredelj Revoma i TTU je bila tema današnjeg razgovora.

„Postoji već potreba za ugovaranjem posla za Elektroprivredu BiH u visi od nekih 5 miliona KM prema našim procjenama, a na osnovu pokazatelja koje smo imali sa starom kompanijom TTU, ovoj kompaniji je potrebna realizacija na nivou godine nekih 10 miliona KM kako bi ona mogla rentabilno poslovati sa nekih 200 uposlenih i mi očekujemo da ćemo vrlo lako pronaći posla za 10 miliona, pogotovo imajući u vidu ove dvije kompanije koje su je formirale“, isatako je Bego Gutić, premijer TK.

Na novinarsko pitanje šta je s Livnice čelika Tuzla, s obzirom da je prije skoro godinu dana štrajk glađu radnika prekinut između ostalog i zbog obećanja federalnog savjetnika Suvada Osmanagića da za Livnicu postoje veliki planovi, čak i kupac, premijer Novalić, jasno je kazao da je Livnica na žalost završena priča.

„I ona u Banja Luci je nestala i u Bačkoj Palanci, svuda u okruženju više nemate livnice čeličnog liva. Ali kada se vratimo na socijalni aspekt bitno je zbrinuti ljude. Dovoljno ima vrijednosti u parceli i stečajnoj masi da se potpuno socijaliziraju ljudi, a na tržištu oni mogu i u TTU naći mjesto“, kaže Novalić.

Vlada globalno izvršava svoj zadatak, ali on nije vidljiv običnom građaninu što je glavni razlog današnje posjete, kazao je Novalić poručivši da povratka nema, ali je za progres neophodna pomoć svih; od nižiš nivoa vlasti, preko nevladinog sektora, poslodavaca, sindikata, cijele javnosti, pa i medija, jer je riječ o reformama koje pogađaju, ali i koriste upravo građanima, poručio je Novalić.