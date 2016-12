Novalić: Nakon Tuzle slijede posjete i drugim kantonima

Premijer FBiH Fadil Novalić rekao je danas da je posjeta Tuzlanskom kantonu i Gradu Tuzla način kako će Federalna vlada nastaviti raditi i u narednom periodu namjeravajući tako proširiti krug saradnika i saveznika u provođenju neophodnih reformi s ciljem poboljšanja ekonomskog i socijalnog položaja građana Federacije i Bosne i Hercegovine.

U saopćenju za javnost Federalni premijer navodi i da je izuzetno ohrabren i obradovan novim saznanjima koja je dobio od kantonalnih i gradskih čelnika kao i njihovom potpunom otvorenošću i spremnošću da rade zajedno s Vladom FBiH na otklanjanju uočenih problema.

-U razgovoru s kantonalnim premijerom Begom Gutićem i ministrima Tuzlanskog kantona saznali smo da im je prioritet, između ostalog, Zakon o pripradnosti javnih prihoda, Zakon o javnom dugu i zaduživanju, Zakon o sanaciji zdravstvenih ustanova i imaćemo to u vidu kada donošenje tih zakona bude aktuelno. Tražićemo njihovu saradnju u tome, kao i svim drugim naglašenim pitanjima, o čemu su mediji detaljno izvijestili, na čemu sam im zahvalan.

Od gradonačelnika Tuzle Jasmina Imamovića sam obaviješten da je samo u prošloj godini u ovom gradu više od 1100 novozaposlenih, što je broj vrijedan poštovanja i, uz to, rekordan u odnosu na prethodnih 20 godina. Riječ je o zaposlenosti većoj od prosjeka u ovom kantonu, a posebno raduje što je ostvarena u oblasti građevinarstva, trgovine, hotelijerstva i IT tehnologija. Bruto domaći proizvod Tuzle veći je od prosjeka federalnog BDP za skoro polovinu.

Istaknuto je i da je u periodu od 2010. do 2014. otvoreno novih 900 privrednih subjekata i da je taj trend nastavljen i u prethodne dvije godine, da Grad Tuzla na nivou tuzlanskog kantona, sa oko 18 miliona godišnje, ostvaruje najviše poreskih prihoda i da ima najveću prosječnu plaću.

Zato sam bio više nego zadovoljan kada sam kod čelnika Gradske uprave gospodina Imamovića prepoznao spremnost za partnersku saradnju na svim pitanjima na kojima i federalna vlada želi raditi.

Ohrabren pozitivnim porukama iz Tuzlanskog kantona i Grada Tuzle nastaviću, sa svojim saradnicima, posjećivati kantone, gradove i općine u Federaciji BiH.

Nakon ove posjete siguran sam da će takav rad dati novi zamah i kvalitet započetim reformama i da možemo, a vidio sam i da hoćemo, zajedno značajno doprinijeti poboljšanju životnih prilika naših građana, kaže se u saopćenju premijera FBiH Fadila Novalića.