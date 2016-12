Novalić: Nastavljamo reforme, iduća godina biće godina borbe protiv korupcije

Vlada radi i nastavit će da radi na poboljšanju ekonomsko-socijalnog i ukupnog stanja u društvu, ali sami ne možemo. Treba nam podrška javnosti, građana, medija, poslodavaca, nevladinog sektora, naprosto svih, jer je riječ o reformama čije zaživljavanje će trajati više godina i koje se tiču baš svakog građanina, a čije provođenje ponekog zaboli, ali to je zaista jedina prava terapija za ozdravljenje naše ekonomije, zdravstva, socijalnog sektora i svih drugih segmenata društva. Na tom sam putu spreman prihvatiti i pružiti ruku saradnje svakom ko prepoznaje važnost, nužnost i neophodnost ovih ciljeva, kazao je premijer Federacije BiH Fadil Novalić.

Govoreći o novom Zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju, Novalić je rekao da ni sam prilikom preuzimanja dužnosti nije imao dovoljno saznanja o stanju u toj oblasti te da je to jedan od većih problema s kojima se kao premijer suočio.

“Kada sam prvi put dobio egzaktne podatke o stanju u Fondu PIO bio sam preneražen. Tada sam se suočio sa spoznajom da je ovaj fond pred finansijskim kolapsom i da postoji realna opasnost njegovog urušavanja i obustave isplate penzija. Prvo što sam pomislio je da je u pitanju sudbina mojih komšija, poznanika, bivših radnika i svih građana koji su svojim radom stekli pravo na penziju. Bio sam svjestan, a što mi je sasvim razumljivo da bi u tom trenutku svi građani krivnju za urušavanje, pa i propast penzionog fonda pripisali meni i Vladi koju vodim. Sasvim je normalno da se niko od njih ne bi analitički bavio razlozima višegodišnjeg nerješavanja deficita, kršenja pojedinih članova tadašnjeg zakona, a čime oni, realno, i ne treba da se bave. Krivnja bi, dakle, bila na meni i ovoj vladi. Zato sam se za pomoć obratio ekspertima, domaćim i stranim, i zamoli ih da mi pomognu. Moram reći da su mi među prvima sa svojim prijedlozima javili članovi udruženja penzionera u FBiH, na čemu sam im duboko zahvalan,” istakao je Novalić.

Mukotrpno i zajednički, penzioneri, eksperti i Vlada FBiH, došli su, kaže premijer, do modela u novom Zakonu o PIO za koji ističe da je stabilno i sigurno rješenje za narednih najmanje 20 do 30 godina.

“Vjerujem da će rezultati njegove provedbe olakšati svakoj budućoj vladi, pa i premijerima, njihov posao i mjere u ovoj oblasti, tako da više nijedna vlada neće na početku mandata biti pritisnuta brigom koju smo mi imali. Meni je jako drago da mogu svim penzionerima u FBiH i ovom prilikom i ovim povodom poslati jasnu poruku da smo Fond stabilizirali i da će penzioneri redovno dobivati svoje penzije,” kazao je federalni premijer.

Nasljeđeni deficit

Pojašnjavajući probleme koji postoje u sadašnjem sistemu penzijsko-invalidskog osiguranja Novalić podsjeća da se aktuelna Vlada FBiH suočila s nasljeđem ogromnog deficita penziono-invalidskog fonda i velikim brojem novih penzionera.

“Građani moraju znati da svake godine, prije ove vlade, u prosjeku oko četiri hiljade građana ode u penziju. Nama se dogodila ekstremna situacija da je za 18 mjeseci našeg mandata broj novih penzionera povećan za blizu 22 hiljade. Uz naslijeđeni deficit od 170 miliona KM i ovoliki broj novih penzionera, možete zamisliti koliko je to bilo opterećenje za funkcioniranje i opstanak Fonda. Da, naravno da me je bilo strah i nemam problem da to priznam, tvrdim da bi svako drugi u mojoj poziciji kao odgovoran čovjek imao isto osjećanje. No, mi smo nizom mjera tu situaciju izdržali, iznijeli i kratkoročno održali stabilnost Fonda PIO i isplaćivali penzije. Moram priznati da sam bio svjestan da to nije rješenje, ali brinući o sudbini tih ljudi uradili smo to,” pojasnio je Novalić.

Ističe kako novi zakon daje zakonske instrumente da se počne raditi na njegovoj dugoročnoj stabilnosti. Riječ je, navodi premijer Novalić, o modernom zakonu po kojem svako može izračunati visinu svoje penzije i koji u ovu oblast konačno treba da donese ravnopravan i pošten tretman.

“Odgovorno tvrdim da će on donijeti više pravde, jer uvodi ravnopravniji sistem penzionog osiguranja u Federaciji uvodeći evropske principe bodovanja. Zadržavajući sva postojeća prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja nismo povećavali broj godina za odlazak u penziju, zadržali smo najnižu penziju u dosadašnjem iznosu, uveli redovno i transparentno usklađivanje penzija, uveli trezorsko poslovanje,” naglašava Novalić.

Kada je riječ o zahtjevima vojnih penzionera koji su nedavno štrajkali pred Vladom tražeći vraćanje prava koja su im umanjena Zakonom o povoljnijem penzioniranju branilaca iz 2013. godine, Novalić kaže da je i u toj oblasti Vlada zatekla dosta problema koji su proizišli najprije iz tri uredbe, a i kasnijim izmjenama uređivano ovo pravo za taj dio braniteljske populacije.

“Zakonom koji je 2013. godine usvojen u prethodnom mandatu smanjena su im neka prava i oni to sada traže nazad. Tekst izmjena ovog zakona pripremila je radna grupa koju je osnovala Federalna vlada, u kojoj su bili i predstavnici vojnih penzionera, i on će biti upućen Parlamentu. Želim da naglasim da se izmjeni ovih zakonskih rješenja pristupilo isključivo s ciljem pravičnog uređenja i ujednačavanja prava pripadnika ove kategorije koja su do sada u odnosu na druge bila u velikoj nesrazmjeri. Također, želim da naglasim i da sredstva za ove namjene mogu biti preraspoređena samo iz raspoloživog obima koja se izdvajaju budžetom za braniteljsku populaciju i koja neće biti moguće povećavati. Brzo ćemo ući u sveobuhvatno i sistemsko rješavanje ovog pitanja s jasno utvrđenim ciljem, a to je uređenje vojnih penzija na jednak način. Mislim da populistička i kratkoročnih rješenja nisu dobra jer neće donijeti trajno i sigurno rješenje statusa ovih penzionera. Takvo mišljenje preovlada i u Vladi FBiH i smatram da se tako važno pitanje životne sudbine branilaca ove zemlje ne treba rješavati pod pritiskom ucjena i štrajkovima. Preozbiljno je to pitanje i tiče se dugoročne stabilnosti ekonomsko-finansijskog sistema Federacije, jer uvođenje novih prava otvara opasnost za ukupan penzioni sistem Federacije od kojeg ovisi 400.000 ljudi. Sa ovakvim stvarima nema kalkulisanja i s tim svi trebamo biti načisto,” poručuje Novalić.

Jedinstveni registar boračke populacije

Vlada Federacije, kaže on, počinje sveobuhvatnu reformu ove oblasti i uspostavlja Jedinstveni registar boračke populacije koji će sadržavati sve potrebne podatke o ovoj kategoriji.

“Svjedoci smo da se čak i ova prava zloupotrebljavaju od strane pojedinaca koji ostvaruju primanja po različitim osnovama iz više izvora, dok su najvećem broju pripadnika boračke populacije uskraćena osnovna prava. Namjera je Vlade Federacije da na ovaj način prava boračke populacije moraju biti svakom transparentna , sigurna, pravedna i pravična,” ističe federalni premijer.

Komentirajući različite brojke i ocjene o broju novouposlenih u ovoj godini Novalić kaže da prema podacima Porezne uprave FBiH broj zaposlenih je od 31. marta prošle godine do 30. novembra ove godine povećan za 27.714 osoba. Sada je u FBiH uposlenih 504.128 osoba. Podaci Federalnog zavoda za statistiku govore da se od marta prošle godine do septembra ove godine broj uposlenih povećao za 15.640 i iznosi 461.944.

“Dakle podaci Porezne uprave i Federalnog zavoda za statistiku su različiti zbog različite metodologije obrade podataka, jer Zavod za statistiku ne registruje promjene u firmama koje upošljavaju manje od 10 radnika. Uz to, statistika još nije obradila promjene nastale u oktobru i novembru ove godine. No bez obzira na to, i prva i druga brojka ukazuje na to da su zaustavljeni negativni ekonomski trendovi i da je počeo oporavak privrede i ekonomije uopšte. Naročito je pozitivno što se radi o zapošljavanju u realnom sektoru, a čemu je doprinijela i Federalna vlada izdvajajući ove godine 50 miliona KM za prvo zapošljavanje i samozaposlenje, a što ćemo sa 30 miliona KM nastaviti i sljedeće godine,” navodi Novalić.

Kaže da je dugo razmišljao kako riješiti problem netransparentnosti pa i koruptivnog djelovanja pri zapošljavanju i odgovoriti na opravdane primjedbe javnosti. U tom smislu premijer ističe kako je prvi korak već učinjen, jer su na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća usaglašene između socijalnih partnera izmjene i dopune Zakona o radu kojim je uveden član obaveznog javnog konkursa za svako radno mjesto u javnom sektoru.

“Najznačajnija izmjena je da se radni odnos u pravnim licima koja vrše javna ovlaštenja zasniva putem obaveznog javnog konkursa. To u praksi znači obavezu za sve javne ustanove, fondove, institucije, agencije, zavode, institute, kao i privredna društva s većinskim učešćem državnog kapitala, raspisivanje javnog natječaja za svako radno mjesto što će doprinijeti naporima Vlade da uvede transparentnost u zapošljavanje na svim nivoima. Ukoliko ove izmjene usvoji Federalni parlament, javnost će biti u prilici da vidi i prati zapošljavanje i u BH Telecomu i u elektroprivredama, Agenciji za bankarstvo, Agenciji za privatizaciju, itd. Time će biti ispravljena dugogodišnja nepravda da svi nisu imali jednake šanse da se zaposle u profitabilnim kompanijama i agencijama gdje su i plate i uslovi rada bolji od prosjeka. Moram također reći da su naši socijalni partneri u ESV-u, a to su sindikat i poslodavci, objeručke prihvatili ovaj moj prijedlog istakavši da su posljednjih 20 godina ovakvo postupanje tražili od svih dosadašnjih vlada, ali bez rezultata,”pojašnjava Novalić.

Borba protiv korupcije

Na upit o borbi protiv korupcije i početku provedbe antikorupcijskih zakona premijer naglašava da će sljedeća godina biti godina vladavine prava i borbe protiv korupcije.

“Naravno da je prvo u tom poslu stvaranje uslova za provedbu seta antikoruptivnih zakona i za ove namjene smo u budžetu za 2017. godinu previdjeli osam miliona KM. Osposobili smo Agenciju za upravljanje oduzetom imovinom, a pri kraju je posao na uspostavljanju specijalnih odjela suda i tužilaštva za što treba obezbjeđenje smještaja i kadrovsko kompletiranje posebnih timova sudija i tužilaca. Javnosti je malo poznato da prošla Vlada koja je usvojila te zakone u budžetu nije predvidjela za to potrebna sredstva i da je stvaranje uslova za njihovu provedbu bio veoma složen posao koji je pretpostavljao izmjene internih akata tužilaštva i suda, proceduru zapošljavanja novih sudija i tužilaca za što je potrebno zakonom propisano vrijeme. Korupciju, međutim, gledam mnogo šire. Ona će u jednom dijelu biti zatvorena i izmjenama oko transparentnog zapošljavanja koje smo već predložili. Reformama poslovnog okruženja značajno ćemo onemogućiti i korupciju pri, naprimjer, dobivanju dozvola za otpočinjanje biznisa. Cilj nam je informatički objediniti sve nivoe vlasti, općine, kantone i Federaciju, kako bi potencijalni investitor u što kraćem vremenskom periodu na jednom mjestu dobio sve potrebne dozvole. To je ona naša reforma nazvana „One stop shop“, koja bi trebala biti realizovana tokom naredne godine. Ili, reformama propisa o dohotku i doprinosima namjeravamo pojednostaviti postupak tako da obračunavanje plata bude ne samo jednostavno, već jednako i svakom razumljivo,” zaključio je premijer Federacije BiH Fadil Novalić.