Novi finansijski udar za putnike GIPS-a: Karte skuplje, linije ukinute?

Od kako je nekadašnje javno preduzeće ”Gradski i prigradski saobraćaj” prešlo u ruke privatnika, građani po svojim džepovima najbolje osjete njihove „razvojne“ promjene. Odnosi se to i na poskupljenja i ukidanje pojedinih linija. I nedavno su učinili isto, što su utvrdili i inspektori Službe za inspekcijske poslove Tuzla.

Vidljivo je na autobusnoj karti koja je dostavljena ovoj Službi, kojom se putnik vozio od stanice Pivnica do stanice Solina, da je za to morao izdvojiti 1,5 KM. Ranije je to bila cijena od 1 KM. Znajući da su cijene usluga taksi prevoza putujući jednom saobraćajnicom također 1,5 KM, mnogi su odlučili preći na tu vrstu prevoza. Naša ekipa razgovarala je sa putnicima koji se redovno voze Gradskim i prigradskim saobraćajem. Rijetki su oni koji su htjeli stati pred kamere i ispričati ono što su nam rekli u neformalnom razgovoru. Omer Osmanlić korisnik je ovog prevoznika, a kao penzioner koristi mjesečnu kartu.

”Prvo su bili na 30 maraka cijene, pa su poskupili na 40, poslije dva mjeseca na 50 maraka. Nije to samo za penzionere, i za ostale, učenike i ostalo. Što se tiče prevoza, nije problem, samo je problem do tog njihovog gazde, šta ja znam kako donosi odluke. Izgleda da se niko i ne pita za to”, navodi ovaj putnik iz Cerik.

Da se Grad Tuzla ne pita za cijene prevoza, poznato je iz ranijih godina. Komunalna inspekcija sredinom 2015. godine Rješenjem je zabranila ovom preduzeću korištenje korigovanih cijena prevoznih usluga. Samo par mjeseci poslije, to rješenje poništio je tadašnji resorni kantonalni ministar. Kao razlog poništenja je navedeno da Grad Tuzla nije imao Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti sa ovim preduzećem, što znači da GIPS nema status komunalnog preduzeća, te samim tim Gradska uprava odnosno Služba ne može naložiti takvo nešto. Prema sadašnjim zakonskim odredbama, Gradski i prigradski saobraćaj nije dužan tražiti dozvolu od Gradske uprave ili Vijeća za korigovanje cijena.

”Moramo izmijeniti određene propise, tražiti da imamo jasno, decidno pravo da mi kao Grad, jer se radi o javnoj djelatnosti od općeg interesa, bez obzira da li ga radi privatno lice, nažalost privatizovano je javno gradsko i prigradsko saobraćajno preduzeće, imamo pogubne posljedice, sada smo uslovno rečeno taoci privatnog lica koje gleda samo lični interes”, kaže Mirnes Ajanović, vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla.

Od rukovodstva preduzeća ”Gradski i prigradski saobraćaj” Tuzla pokušali smo dobiti odgovor na pitanje zašto su cijene autobusnih karti posljednjih mjeseci rasle. Međutim, bezuspješno. Njihov odgovor je zapravo, da se ne žele oglašavati po tom pitanju.

”Ovo sve nekako naginje na monopol što nije dobro. Zašto to tamo nije učinjeno, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja odnosno Vlada će otvoriti ovu priču, i vidjet ćemo da se stanovnicima TK cijene vrate na početno stanje”, ističe Mirsad Gluhić, ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK.

U Gradskom vijeću također naglašavaju da će učiniti sve kako bi se cijene vratile na prijašnje. Jedan od zaključaka sa posljednje sjednice Gradskog vijeća je da se moraju pronaći prihvatljivi načini obavljanja javnog prevoza. Moguće je da to bude promjena prevoznika ili formiranje novog preduzeća za javni prevoz.