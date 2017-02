Od 21. februara stabilizacija vremena i porast temperatura zraka

Stabilno vrijeme s više sunčanih intervala karakterisat će ovu sedmicu u Bosni i Hercegovini. U prijepodnevnim satima u kotlinama i duž riječnih tokova u Bosni moguća je magla, dok će sa odmicanjem dana vrijeme biti sve ugodnije i idealno za boravak u prirodi. Prema najavama meteorologa lijepo i sunčano vrijeme pratit će nas do kraja ove sedmice.

„Temperature zraka tokom sedmice biće u laganom porastu, pa će tako jutarnje temperature u Bosni iznositi od -5 do 0 stepeni, a u Hercegovini između 2 i 6 stepeni. Maksimalne dnevne temperature kretat će se do 12 u Bosni i 16 stepeni u Hercegovini“”, kazao je Dženan Zulum, klimatolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH

Lijepo vrijeme nažalost neće dugo potrajati, te nas već za vikend očekuje pogoršanje vremenskih prilika. Naime, ako je vjerovati prognozama u nedjelju, 19. februara, naoblačenje će uslovit blagi pad temperature zraka i padavine koje će biti izraženije u zapadnim i južnim područjima. Početkom naredne sedmice, prema sinoptičkim kartama, doći će do laganog prestanka padavina.

Od utorka, 21. februara, očekuje se stabilizacija vremenskih prilika u BiH kao i porast temperatura zraka. Jutarnje temperature zraka kretaće se od -2 do 3 stepena u Bosni, a na području Hercegovine do 8 stepeni. Maksimalne temperature u našoj zemlji kretat će se do 16 stepeni.



Mogućnost pojave slabijih mrazeva biće izraženija tokom prvog dijela sedmice pred nama, potom će se umanjiti. Sa dolaskom narednog vikenda izgledno je slabije pogoršanje, uz povećanu naoblaku i ne suviše velike količine padavina. Temperaturni režim se pri tome neće bitnije izmijeniti. Ozimi usjevi nastaviće prezimljavanje u povoljnim okolnostima, a stanje vlažnosti tla u većem dijelu zemlje je u okviru normalnih vrijednosti.