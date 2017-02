Od 21. februara stabilizacija vremena i porast temperatura zraka

Stabilno vrijeme s više sunčanih intervala karakterisat će ovu sedmicu u Bosni i Hercegovini. U prijepodnevnim satima u kotlinama i duž riječnih tokova u Bosni moguća je magla, kazao je klimatolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH Dženan Zulum za Fenu. Naveo da će tokom sedmice temperature zraka biti u laganom porastu.

Jutarnje temperature u Bosni bit će od -5 do 0 stepeni, a u Hercegovini između 2 i 6 stepeni. Maksimalne dnevne temperature kretat do 12 u Bosni i 16 stepeni u Hercegovini.

– U nedjelju, 19. februara, naoblačenje uslovit će blagi pad temperature zraka i padavine koje će biti izraženije u zapadnim i južnim područjima – kazao je Zulum.

Početkom naredne sedmice, prema sinoptičkim kartama, doći će do laganog prestanka padavina.

– Od utorka, 21. februara, očekuje se stabilizacija vremenskih prilika u BiH kao i porast temperatura zraka. Jutarnje temperature zraka kretaće se od -2 do 3 stepena u Bosni, a na području Hercegovine do 8 stepeni. Maksimalne temperature u našoj zemlji kretat će se do 16 stepeni – kazao je Zulum.

Izvor: RTV Slon / Fena