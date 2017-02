Od večeras promjena vremena

Danas se u našoj zemlji prije podne očekuje umjereno, a ponegdje i pretežno oblačno vrijeme. Tokom poslijepodneva i u večernjim satima novo naoblačenje praćeno kišom. Na planinama sa susnježicom i snijegom. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne intenzivnije padavine, gdje se očekuje od 15 do 25, lokalno 30 l/m2. U ostalim područjima padavine slabog intenziteta. Vjetar, slab do umjeren, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 8 do 13, na jugu od 12 do 16 stepeni.

Ponedjeljak: Pretežno oblačno vrijeme. Prije podne kiša se očekuje u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Poslije podne ili u večernjim satima padavine u većini područja. U noći sa ponedjeljka na utorak, u većem dijelu Bosne, očekuje se prelazak kiše u susnježicu i snijeg. Intenzivnije padavine u Hercegovini i na sjeverozapadu Bosne, gdje se očekuje od 20 do 40 l/m2. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu od 7 do 11, a najviša dnevna od 7 do 12, na jugu od 11 do 16 stepeni.

Utorak: Pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne sa snijegom. U Posavini tokom dana snijeg će preći u kišu. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne, uglavnom, bez padavina. Jutarnja temperatura od -1 do 4, na jugu od 4 do 8, a najviša dnevna od 2 do 7, na jugu od 8 do 12 stepeni.

Srijeda: Umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od -7 do -1, na jugu od 0 do 5, a najviša dnevna od 0 do 6, na jugu od 9 do 13 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.